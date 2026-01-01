timelesz松島聡＆原嘉孝、Uber Eats×『タイプロ 2』特別広告に出演 番組エピソードにまつわるメニューを堪能
8人組グループ・timeleszの松島聡と原嘉孝が、Uber EatsとNetflix『timelesz project -REAL-』とのSNS特別広告「タイプロ2観るなら、 Uber Eats でいーんじゃない？」に出演する。3本の特別広告を、Uber Eats Japanの公式SNS（Instagram、X、TikTok）で公開する。
2025年2月に新メンバーが決定後すぐに8人体制初のアリーナツアー、そして、ドーム公演へ挑む timelesz の姿を追った、彼らの“リアル”が詰まった作品『タイプロ 2』を自宅でより楽しんでもらうためのこの広告。
楽屋でUber Eatsの袋を開けながら自分たちが出演する『タイプロ 2』について話す2人。テレビのお供に頼んだ原の好物「焼きそば」を食べて盛り上がりながら自分たちが出演する『タイプロ 2』を一緒に視聴する内容で、2人の自然体な楽しい会話をスマートフォンで撮影した映像は、まるでオフタイムのようなライブ感をかもし出している。
第1弾〜第3弾の各コンテンツに登場するフードは、番組のエピソードに紐づいており、番組視聴者はより臨場感を感じることができる。
また、ファンから「ちゃぼそう」と愛される2人の自然体の掛け合いを通じて、自宅で気軽に楽しめるUber Eatsが「おうち推し活」を含むエンターテイメント作品をさらに盛り上げる存在であることを表現している。
公開に合わせ、5日から松島、原のメイキング映像も配信される。
■松島聡＆原嘉孝（timelesz）インタビュー
――「ちゃぼそう」という愛称まである仲の良いお二人ですが、撮影中に印象に残ったシーンはありますか？
松島：『タイプロ 2』では、LAや韓国など海外へ武者修行に行ったんですよ。訪れたそれぞれの場所で食べた料理を、今回（Uber Eats で注文して）食べながら『タイプロ 2』を観るというシチュエーションで撮影したんですけど、撮影セットもタイプロを感じるエモーショナルな空間なんですよね。
原：うれしいよね。なので、番組を観てくださる方はぜひいろんな国のフードをUber Eatsで注文してもらって、一緒に観ながら食べながら楽しんでいただけたらなと思います。
――お2人は日常でUber Eatsをご利用されているということですが、どのような時に何を注文していますか？
原：食べ物だけじゃなくて、筋トレのためのプロテインとか。あと料理だけじゃなく、僕はスーパーで食材なども結構頼みます。家を出る気分じゃないけど料理したい時など、フルーツとか野菜とか、いろいろ頼めるのがすごく便利で助かってます。
松島：ヘビーユーザーです。ほぼ毎日（笑）体調崩して外に出られない時は、ドラッグストアにあるものとか、ドリンクやヨーグルトをUber Eatsで頼んで、その日をしのぐという感じで助かってます。
――レッスンや撮影などの後、頑張った自分へのご褒美として、Uber Eatsで頼みたくなるメニューはありますか？
松島：ティラミス！糖分摂取大事だよね。メンバーと一緒に食べたいなと思うのはビビンバ。僕ら8人ってみんな1回に食べる量が多くて、（レッスンしていると）結構スタミナも必要とされるから、ビビンバ丼とかは活力になっていいなと思います。
原：僕は、レッスン終わって家に着く20分前ぐらいに注文しておいて、家に着いたらすぐ受け取れるように注文するんですけど、夜になることが多いからそういう時はサラダボウル！あと、体絞ってる時期によく頼んでたのは、蒸し鶏とブロッコリーとプロテイン！（笑）
――松島さんから「メンバーと一緒に食べるなら」というお話が出ましたが、メンバーの皆さんと一緒に食べるとするとUber Eatsで頼みたくなるメニューはありますか？
松島さん：鍋ですね。きのこのトリュフ鍋とかあって。カスタマイズして豆腐増し増しにしたりお野菜も入れられるし。ちょうど寒くなってきて1月、2月はより求めてしまいます。
原さん：みんなとシェアできるから、ピザとか、寿司ですね。
――新体制で進化し続けているお2人は、今後Uber Eatsがどのように進化していくと思われますか？
原：ロボットとかドローンとかで（配達に）来たら、すごくテンション上がりそう。
松島・原：（ロボット配達が一部始まっていることを知り）え？始まってるんですか？もうちょっとヘビーユーザーにならないと出会わないのかな!? 僕らはUber Oneにも入っているし、早く出会いたい！
■公開スケジュール
・第1弾「タイプロ 2 観るなら、Uber Eats でいーんじゃない？ ピザ篇」1月9日（金）
・第2弾「タイプロ 2 観るなら、Uber Eats でいーんじゃない？ 餃子篇」：1月16日（金）
・第3弾「タイプロ 2 観るなら、Uber Eats でいーんじゃない？ 韓国料理篇」：2月15日（日）
