◇スペイン1部第18節 RソシエダードーAマドリード（2026年1月4日 サンセバスチャン）

レアル・ソシエダードのサッカー日本代表MF久保建英（24）がW杯イヤー初戦となる4日の本拠アトレチコ・マドリード戦でスタメン入り。さらにBチーム所属のU-21日本代表DF喜多壱也（20）がスペイン1部初のベンチ入り。電撃デビューなるか注目が集まる。

マタラッツォ新監督初陣となる一戦でMF久保は昨年から引き続き先発メンバー入り。Bチーム所属のDF喜多は移籍後初めてトップチームでベンチ入りした。

DF喜多は昨夏、京都から期限付き移籍でBチームに加入。ここまでスペイン2部で11試合に出場。昨年のUー20W杯では日本代表として全4試合に出場するなど活躍した。

負傷者や累積警告などCB陣が手薄になっていることもあり、年明けからトップチームに帯同。初のベンチ入りメンバーに名を連ね、スペイン1部デビューなるか期待が高まる。

＜先発メンバー＞

【GK】

レミロ

【DF】

アランブル、マルティン、チャレタツァル、セルヒオゴメス

【MF】

トゥリエンテス、ソレール、久保、ブライスメンデス

【FW】

ゲデス、オヤルサバル

＜ベンチ入りメンバー＞

【GK】

マレーロ

【DF】

喜多、エルストンド、オドリオソラ、ムニョス

【MF】

ザハリャン、バレネチェア、アギーレ、スチッチ、マリン

【FW】

オスカルソン、サディク