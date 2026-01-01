ソシエダB喜多壱也 電撃デビューなるか!?スペイン1部初のベンチ入り 久保建英は先発出場へ
◇スペイン1部第18節 RソシエダードーAマドリード（2026年1月4日 サンセバスチャン）
レアル・ソシエダードのサッカー日本代表MF久保建英（24）がW杯イヤー初戦となる4日の本拠アトレチコ・マドリード戦でスタメン入り。さらにBチーム所属のU-21日本代表DF喜多壱也（20）がスペイン1部初のベンチ入り。電撃デビューなるか注目が集まる。
マタラッツォ新監督初陣となる一戦でMF久保は昨年から引き続き先発メンバー入り。Bチーム所属のDF喜多は移籍後初めてトップチームでベンチ入りした。
DF喜多は昨夏、京都から期限付き移籍でBチームに加入。ここまでスペイン2部で11試合に出場。昨年のUー20W杯では日本代表として全4試合に出場するなど活躍した。
負傷者や累積警告などCB陣が手薄になっていることもあり、年明けからトップチームに帯同。初のベンチ入りメンバーに名を連ね、スペイン1部デビューなるか期待が高まる。
＜先発メンバー＞
【GK】
レミロ
【DF】
アランブル、マルティン、チャレタツァル、セルヒオゴメス
【MF】
トゥリエンテス、ソレール、久保、ブライスメンデス
【FW】
ゲデス、オヤルサバル
＜ベンチ入りメンバー＞
【GK】
マレーロ
【DF】
喜多、エルストンド、オドリオソラ、ムニョス
【MF】
ザハリャン、バレネチェア、アギーレ、スチッチ、マリン
【FW】
オスカルソン、サディク