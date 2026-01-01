総合教育・生涯学習機関の株式会社ECCは5日、24年2月からECCブランドアンバサダーを務めるドジャース・大谷と、共同プロジェクト『ECC SHOW YOURDREAMS 2026』を実施することを発表した。

本プロジェクトは、子どもたちの夢や可能性を世界へ広げていくことを目的に、大谷選手からの発案により 24年から始動し、今回で3年連続3度目の実施が決定した。昨年に引き続き、今年も日本全国の小・中・高校生合計50人を対象に、海外留学＆ホームステイをプレゼント。プロジェクトは今回で最終の実施となる。

同社は「さまざまな学びを通じて世界に向けて発信できる国際人を育てる」ことを使命に、社会で実際的に活躍できる人材の育成に注力。本プロジェクトもその一環として、子どもたちが実践的な英語力を磨きながら、異なる文化・背景を持つ人々との交流や相互理解の経験を通して、「真の国際人」として夢や可能性に向かってはばたいていく一助になればとの思いから、大谷と共同で実施。今回のプロジェクト実施に伴い、現地・アメリカでのホームステイ期間中には、大谷が所属するドジャースの試合観戦プランも予定している。

また、5日から、大谷を起用したECCジュニア新テレビCM「教えて！大谷さん」篇（15秒）を全国で放映開始する。メガネをかけた先生のような知的な印象の大谷に対して、子どもの今後の成長について質問を投げかけると、大谷がアドバイスしてくれる、という夢のような設定を具現化。英語訴求だけではなく、ECCジュニアに通うことで、人前で話すことにも自信がつくなど、英語プラスαの付加価値を表現したCMとなっている。また、ECCジュニアなら、楽しく学びながら自信がつくことを表現している。

同社を通じ大谷は「過去2年間を通じて、子どもたちの笑顔や自信に満ちた表情をたくさん見ることができました。そして、また今年もこうしてECCさんとの共同プロジェクトを実現することができ、とても嬉しく思っています。これからも、無限の可能性を持つ日本の子どもたちの挑戦を後押ししたいと思います。アメリカで会いましょう！」とコメントを寄せた。

水色のシャツにクリーム色のジャケットを羽織って登場した大谷。ECCジュニア新TV−CM「教えて！大谷さん」篇では、メディア初公開となるメガネ姿を披露し、知性と品格を兼ね備えた英会話講師を見事に演じきった。撮影中は、監督の指示を真摯に受け止め、的確に対応するだけでなく、時には大谷自ら監督のもとへ歩み寄り、演技について相談する場面もあったという。普段の試合で見せるトップアスリートの表情とはまた一味違う表現者としてのこだわりが、随所に光った貴重なシーンの連続。また、本物のカメラレンズに直筆のサインを書き入れる場面では、当初は戸惑いを見せていたものの、いざ合図がかかると表情が一変。爽やかな笑顔で軽やか、かつ堂々と書き上げ、見事に一発OKを勝ち取る勝負強さを発揮した。その完璧な立ち振る舞いに、監督からも思わず「さすが一流！」と感嘆の声が漏れ、スタジオ全体がそのスター性に圧倒されるような特別な空気感に包まれるなど、大谷のプロフェッショナルな姿勢が深く印象に残る撮影現場となった。