俳優役所広司（70）が、auじぶん銀行のTVCM「60年1組じぶん先生」編に出演することが5日、分かった。

同CMは5日から放送開始される。将来のお金に漠然とした不安を抱える生徒役である60代の男女に対して、役所が「じぶん先生」として、「将来のお金が不安な時代に、どのように銀行を選ぶと良いか」についての授業を行うもの。金融機関を選ぶアクションがお客さまの家計を助け、未来を明るくする大きな1歩になるという「てがたく、トクする方の人生を。」のメッセージとともに制作したという。

撮影は、11月に茨城県の廃校舎の小学校を貸し切って行った。役所は「同年代のみんなが教室に集まったことで、昔の子供時代の教室を思い出しました」としみじみ。「同窓会をやっているような、不思議な感覚」とも話した。

2026年の目標を「どんどん体力もなくなってきますので、何とか老いというものに、抵抗しながらもう少し頑張りたい。そのための準備をやりたいなと思います」と語った。

今年の漢字を願望で「幸」とし、「世界中が大変な時代になってきたし、地球温暖化の問題もあって、作物もいろんな影響を受けています。やっぱり世界に『幸あれ』ということで、みんなに幸せが訪れてほしいと思います」と願った。