Travis Japanが4日、横浜アリーナで全国ツアーの初日を迎えた。

きらめく銀色のセットアップに身を包んだ7人がイチゴ形のタイムマシーンに乗って登場し、「GRAVITATE」でスタート。松田元太（26）は「あけおめ！」と新年を祝い、リーダーの宮近海斗（28）は「最高の旅にしようぜ！」と1万5000人を夢の時間にいざなった。

アルバム「’s travelers」を引っ提げてのツアーで、松倉海斗（28）が演出を担当。時空やジャンルを超えた音楽の旅をテーマに、リード曲「Disco Baby」やメンバーそれぞれが振り付けをした曲など全32曲を華麗にパフォーマンスした。全国8カ所で30公演を行い、約33万人を動員する。

昨年も同日に横アリから全国ツアーをスタートしたが、川島如恵留（31）が活動休止しており、6人体制でのステージとなった。今年は7人そろっての幕開けとなり、川島は「こうして7人で新年にもう一度横アリに立ててうれしい」と喜びを語った。宮近は「今年、改めて出走できる準備はできた。僕たちがこの時代のダークホースとして皆さんを驚かせます！」と午（うま）年にかけて力強く意気込んだ。

《川島、母校の箱根3連覇を祝福》川島が箱根駅伝で3連覇を果たした母校・青学大を祝福した。「新記録を出しての優勝。本当に誇らしいというか、ありがたいというか、新年からとてもいいニュースを頂くことができて本当にうれしい」。自身も2日、1区の応援に行ったといい「時速20キロくらいで走っているから一瞬なんですけど、“頑張れ！”と言いました」と明かした。