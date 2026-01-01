大谷翔平、メガネ姿で英会話講師役に挑戦 子どもに海外留学&ホームステイをプレゼントする企画も発表「無限の可能性を持つ日本の子どもたちの挑戦を後押ししたい」
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平（31）が5日に放映が始まったECCジュニアの新CMに出演。“メディア初公開”となるメガネ姿で英会話講師役に挑戦した。
【写真】メガネをクイッ！“メディア初公開”のメガネ姿を披露した大谷翔平
CMは、メガネをかけた先生のような知的な印象の大谷に対し、子どもの今後の成長について質問を投げかけると、大谷がアドバイスしてくれるという設定となっている。
大谷は水色のシャツにクリーム色のジャケットを羽織って出演。メガネ姿はメディア初公開といい、知性と品格を兼ね備えた英会話講師を演じた。撮影中は、監督の指示を真摯に受け止め、的確に対応するだけでなく、時には大谷自ら監督のもとへ歩み寄り、演技について相談する場面もあった。
普段の試合で見せるトップアスリートの表情とはまた一味違う表現者としてのこだわりが、随所に見られた貴重なシーンもあった。本物のカメラレンズに直筆のサインを書き入れる場面では、当初は戸惑いを見せていたものの、いざ合図がかかると表情が一変。爽やかな笑顔で軽やか、かつ堂々と書き上げ、一発OKを勝ち取った。
その完璧な立ち振る舞いに、監督からも思わず「さすが一流！」と感嘆の声が漏れ、スタジオ全体がそのスター性に圧倒されるような特別な空気感に包まれるなど、大谷選手のプロフェッショナルな姿勢が深く印象に残る撮影現場となった。
総合教育・生涯学習機関のECCは5日、大谷との共同プロジェクト『ECC SHOW YOUR DREAMS 2026』を実施することも発表。全国の小・中・高校生合計50人を対象に、海外留学&ホームステイをプレゼントする。
大谷は2024年2月からECCブランドアンバサダーを務めている。プロジェクトは、子どもたちの夢や可能性を世界へ広げていくことを目的に、大谷選手からの発案で24年から始まった。今回で3年連続3度目で、今回で最後となる。
大谷は「無限の可能性を持つ日本の子どもたちの挑戦を後押ししたい」とコメントしている。
■大谷翔平コメント全文
過去2年間を通じて、子どもたちの笑顔や自信に満ちた表情をたくさん見ることができました。
そして、また今年もこうしてECCさんとの共同プロジェクトを実現することができ、とても嬉しく思っています。これからも、無限の可能性を持つ日本の子どもたちの挑戦を後押ししたいと思います。
アメリカで会いましょう！
