Travis Japanが4日、横浜アリーナで全国ツアーの初日を迎えた。

【以下、一問一答】

宮近海斗「まず皆様お足元の悪い中」

松倉海斗「悪くない」

七五三掛龍也「めちゃくちゃ晴れてる」

宮近「お足元が悪くない中、お越しいただいて本当にありがとうございます」

一同「ありがとうございます」

宮近「昨年はですねここ横浜アリーナで、（コンサートを）させていただいたんですけど、『VIIsual』は、この会見も6人でお送りしたんですけど今年は7人そろって開幕を迎えることができて本当にうれしいです。そして何よりもリハーサル期間を経て自信のあるライブになりましたので、皆さんにいち早くお届けできることを待ち望んでおります。本年もよろしくお願いいたします」

一同「よろしくお願いします」

――今年のライブはどんな仕上がりになっていますか。

宮近「プロデューサー、（川島）如恵留から始まり、うみ（中村海人）に引き続き今回はですね、松倉がプロデュースしてくれた」

松倉「はい。『’s travelers』というアルバムがすごくコンセプチュアルなアルバムになってまして、ライブもそういう感じになってます。世界観たっぷりの、そしてなおかつ、テーマパークとかアトラクションに乗ってるような感覚になれる新感覚エンターテインメントをお届けしたいなと」

松田元太「見出し、ふう〜」

吉澤閑也「見出し、ふう〜」

松倉「見出し狙ってる、ふう〜」

――発想はどういう所から来たんですか？

松倉「もうさまざまなエンターテインメントからインスパイアを受けて、いろいろとインスピレーションを受けました」

――（セットで）タイムマシーンが登場するんですよね。

松倉「そうです。イチゴのタイムマシーンが主にアルバム『’s travelers』のテーマになってるんですけど、いろんな時代を僕たちがTravis Japanらしく、いろんなジャンルの音楽を表現している。それが視覚的にも見える、目でも見られるし、Travis Japanのパフォーマンスを浴びられるコンサートになってると思います」

吉澤「タイムマシーン名前なんだっけ」

松倉「’s travelersfalcon1028」

七五三掛「なかなか長めだね」

――名前の意味は？

松倉「意味ですか？あんまり意味聞かないでください！ちょっとかわいらしいというか、、ポップといいますか。語感で遊んでる部分もあります」

――1028は？

宮近「それまちゅ（松倉）から言ってよ」

松倉「1028は、10月28日、僕たちのデビュー日です。思い入れがあるんでちょっと詰めさせていただきました」

――7人体制で新年を迎えることができました。

川島「うれしいです。この会見を僕去年は（体調不良で活動を休止していたため）テレビで見させてもらっていた。みんな頑張ってるのがすごく嬉しかったんですけど、やっぱりどこかちょっとね、寂しい思いもあったので、こうして7人でもう一度横アリのステージに新年立てるってのは本当にうれしく思います。7人でめちゃくちゃいいもの今年届けるって決めてきたんで、いいものを期待しててください」

――やっぱり7人そろうと違いますか。

七五三掛「違いますね。7人だとやっぱ楽しさも倍になる。6人のときのリハーサルの感じと7人のときのリハーサルで全然違うんですよ。もう7人の方が圧倒的に楽しい」

――改めて横浜アリーナの景色はどういうふうに映りましたか。

七五三掛「横アリで、ですか？最高の…最高の…え、どういう意味ですか？」

宮近「今最高のって言ったよ！？」

――今年リハーサルに立ったときに横浜アリーナの景色がどういうふうに映りましたか。

七五三掛「そういうことですね、元々キラキラしているんですけど、最高の、さらにキラキラしたステージに見えました」

吉澤「なんか安心感あったね」

七五三掛「本当に良い年明けになりましたね」

――今回のツアーで楽しみにしていることは？

松田「どこかの仕事現場で、Travis Japanで地方でご飯屋さんに行こうって約束をして、そのときのお会計というかおごりを閑也がするっていう約束をしたんだよね」

――どうしてそうなった？

松田「去年とかもなかなか来てくれなくてフッ重（フットワーク重め）なんですよ。なので、今回のツアーでずやおごりのメシにみんなで行きたいねってね」

吉澤「そうだね、福井だね」

――でもドタキャン癖が…。

吉澤「そうですね、だからのえるに誘ってもらわないと」

川島「絶対誘う、ずやにい、行こうよ！って言っちゃいますね」

吉澤「結構ギリギリまで悩んじゃうんだよね」

――なぜ福井？

吉澤「今回初めて行く都市なので。そこでおいしいご飯食べたいなと思って」

宮近「はい。皆さんが証人です」

松倉「もうこれで行かなかったらね」

七五三掛「絶対行くしかないですからね」

宮近「よろしくお願いします。福井楽しみに」

――その様子は何かにアップしてもらえる？

宮近「そうですね。何かにあげられたらいいね」

――インスタライブでも？

松田「ごめんなさい（笑い）！」

宮近「写真のお土産ぐらいはね」

――今年はどんな年にしたい？

松田「新年からファンのみんなと会えてライブができるので、もうとにかく楽しみながら。風邪をひかない。いっぱい寝る。いっぱい食べる。いっぱいファンの子と会う時間を増やす。いっぱい寝る！おれは寝ます！で、身長伸ばす。バスケットボールプレーヤーになる（笑い）」

中村「グループとしてはやっぱり僕たちの音楽をいろんな人に届けたいなっていうのもありますし、何よりもTravis Japanがいろんな人に知ってもらえる1年になったらいいなと思います。健康に気をつけながらいっぱい寝たいと思います」

川島「僕、今年はTravis JapanのTJをたくさん探す年にしたいなと思います。もうそれこそ、“とっても（T）順調にいく（J）”のTJで行きたいと思ってますので、街中でも人の名前でもいろんな場所でTJ探していって、TJファミリーを増やしていけるそんな年にしていけたらいいなと思います。“ナイスTJ”。あ、そう！“ナイスTJ”を流行語大賞にしたいと思います」

中村「ずっと（流行語大賞にしたいって）言うの。恥ずかしいの、これ」

――どういうときに使えばいいんですか？

川島「“おはようございます、TravisJAPANです”って言ったときに、（TJポーズを）やってくれる人いるんですよね。そのときに“ナイスTJ！”って」

中村「各局のスタッフさんとかもありがたいことに僕たちのことを知ってくれてこうやって（ポーズを）やっていただけるんですけど、そのときにもうすかさずもうナイスTJ”って言うんだよね。（ポーズをやってもらえる）機会が増えることはすごくうれしいですよ。そのナイスTJがあんまり普及しすぎると恥ずかしいので、いっぱい皆さん使ってください」

川島「画面の前の皆さん、ナイスTJ！」

宮近「Travis Japan、昨年はいろんな機会もありまして、みんなで何か改めて話し合いみたいなみんなの気持ちを共有する機会が多かった。やっとこの2026年午年で改めて出走できる準備はできたのかなと思いますので、僕たちがこの時代のダークホースとして皆さんも驚かせます」

中村「ひひーん」

宮近「ぱからっ、ぱからっ！」

吉澤「Travis Japanとしてはやっぱり、皆さんに会える機会をたくさん増やしたいので、フェスとかも出たいなって思ってたりとか。テレビ番組もね、たくさん出て、あの認知を上げてTravis Japanダンスうまい子たちだよねとか、歌うまい子たちだよねって思ってもらえる年にしたいなと思う。個人的にはバラエティー王を目指してるので、番組とかテレビ番組たくさん出て、頑張りたいなって思ってます。バラエティー番組出て、寝たいと思います」

宮近「寝たらダメだよ」

吉澤「だめか！寝ない。起きてる。今年寝ない」

宮近「寝てください」

七五三掛「僕はTravis Japanでいろんなジャンルだったりとか、いろんなランキングとかいろんな場所でトップを取りたいです」

――なにを狙う？

七五三掛「ランキングとか」

――何のランキング？

七五三掛「例えばCDの売り上げとか、あとはいろんなランキングがあるじゃないですか。ビルボードだったりとか、そういうのにTravis Japanの名前が載る年になりたいな。あとはアイドルだったりとか歌って踊れるグループってたくさんいると思うんですけど、その中でも、TJがトップだなって思ってもらえるような、そんな活躍ができるような年にしたいです」

――個人では何のランキングを狙いますか

七五三掛「ビジュ（ビジュアル）です」

松倉「ちょっと限定的に言ってもいいですか。Travis Japanで『THE FIRST TAKE」』出たい。僕たちダンスも武器にしてるんすけど、歌も自分たち本当に磨きをかけてるので、そこでも勝負できるんだぞっていうところを見せつけたいなっていう思いもあります」

――CDシングルも発売になりますね。

宮近「4月15日に出させていただきます。しめちゃんの出演しているドラマの挿入歌ということで」

七五三掛「ぜんぶ…あれ？タイトル言っていいの？」

宮近「いいよ、ドラマのタイトルだよね？みんな知ってると思います」

七五三掛「『ぜんぶ、あなたのためだから』というドラマの挿入歌にさせていただいたんですけど、『陰ニモ日向ニモ』にもという楽曲で、ドラマの内容がすごくサスペンスなので、曲も表と裏がテーマになってて、すごくミステリアスで、色気のあるかっこいい楽曲になっています」

――皆さんでダンスの振り付けをされたとのことですが。

松倉「僕がセットリストを組まさせていただいて、この曲をより生かしてくれるんじゃないかなっていうメンバーをチョイスして、みんなそれぞれ1人1曲ずつ振り付けをしてもらいました」

――ポイントを教えてもらってもいいですか。

松倉「僕からいきますと『Precious』という楽曲と『踊らなきゃ損』という楽曲（の振り付け）をつけたんですけど『踊らなきゃ損』はすごいキャッチーな楽曲なので、キャッチーな振り付けをつけました」

――みんなができる？

松倉「みんなができます」

――披露します？

松倉「今ここでやります？じゃあいくか…皆でやらないの！？」

松倉以外のメンバー「（手拍子）」

松倉「（振り付けを踊る）…みんなでやろうよ（笑い）！」

七五三掛「僕は『Be Your Shadow』という楽曲を振り付けさせてもらったんですけど、ちょっと難易度高めにしてて、ちょっと細かい音をとったりとか、あとはすごくシルエットを意識したダンスにしてます」

――謎めいた感じですか？

七五三掛「はい。謎めいてる感じです」

吉澤「僕は『Backup Plan』っていう曲をやらせていただいたんですけど、結構フォーメーションと結構シルエットでかっこ良く見えればいいなって思いながら振り付けをしたので、そのシルエットを楽しんでいただけたらいいなって思ってます」

宮近「宮近は『Diamonds』という曲を振り付けしたんですけど、結構ダイヤモンド系な振り付けになっていて、割とみんなにもダイヤモンドを表現してもらって、もう本当にみんなが最後は輝くだけという感じで」

松田「全然分からない」

七五三掛「見たらわかる？」

宮近「見たらわかるでしょ！かっこいいナンバーにみんなで仕上げられたのでうれしいなと。見てほしいなと思います」

川島「如恵留は『Forever Blue』という曲を振り付けさせていただきました。僕の得意なコンテンポラリーとかジャズを少し要素として組み込んで、振り付けの中におりまぜたりした、そんな楽曲となっております。みんなで温かい広い海の中にどっぷり浸かったようなそんなブルーを感じていただけたらなと思っております」

中村「はい。僕が担当したのは『O−Shan−Tee』という曲なんですけども、すごい音もいわゆるうちの会社っぽい音楽になっていて、会場の皆さんと一緒にできる振り付けを考えました。ぜひコンサートの中で楽しんでいただけたらいいなと思います」

――皆さんと、っていうのはちょっとお手振りとかがある？

中村「そうです。手振りもありますし、それこその曲の中で合いの手みたいなところもあるんですよね。なので、そこをお客さんにやってもらえるような振り付けになってると思うので、楽しみにしててください」

松田「はい、僕が担当した曲は『カリスマックス』」

七五三掛「それSnowManさんの曲ね」

松田「『My Bestie』でした。友情だったり、ちょっとエモい感じを振りに入れてみたり歌詞の感じを振りにやってみたり、歌ってみたりで、機構も結構細かく大量にいろんなものが今回は詰まっているステージなので、そういうのも計算しながら、TJらしくできたらいいなと思って作りました」

川島「掛け算はできないけど、それはできるんですよね」

松田「（口笛）」

――松田さんは昨年開演前の囲み取材から本番までの間に髪を切っていました。今回は？

松田「今回は昨日染めてきました。もっと（髪色を）白く収録したかったんですけど、そしたら髪がちぎれるっていうので（やらなかった）。昨日リハ終わって、朝の4時までかけて行きました。（ここから英語の発音っぽく）これはもうTravis Japanのファンのためです」

――カウントダウンコンサートがありました。いかがでしたか。

一同「楽しかった」

中村「やっぱり3年ぶりっていうこともあったので、いろんな先輩方と一緒にステージをともにするっていうのはめったにない機会なので、それをできたのはすごく嬉しかったですし、年末だなっていう感じはすごく感じましたね」

吉澤「恒例になってたから、こういう良い文化みたいなものはやっぱり残すべきだなと思うし、やってて懐かしさとともに、先輩とか後輩とかみんな集まって、1個のステージを作るっていうのは素敵なことだなと思いました」

――「Endless SHOCK」チームはちょっとサプライズで沸いてましたね。

松田「光一くんが登場したときの歓声がエグかったね」

宮近「やばかったよね」

松田「俺イヤモニ、マジで聞こえなかったもん！やっぱスーパースターですね。ああなりてえな。ああなります！」

――なにかエピソードありますか？

一同「お年玉たくさんいただきました」

――どなたから？

一同「いろんな方々から」

七五三掛「（Snow Man）岩本照くん」

松倉「（NEWS）小山（慶一郎）くん、（Hey！Say！JUMP）有岡（大貴）くん」

川島「（DOMOTO堂本）光一さん、松岡（昌宏）くん」

吉澤「（A.B.C−Z）塚田（僚一）くん」

川島「あ、ケンティー（中島健人）からもらった」

元太「あと北山（宏光）くん」

中村「たまたま会って、“お年玉ください”と（冗談で）言ったら、まさかくれるとは思わなかったんですけど、財布持ってきてくれて財布からじかにくれました。すごく申し訳ないことしたなって思ったのと同時に、ありがとうございますと」

松倉「ありがたかったですね」

――ファンの皆さんにメッセージをお願いします。

宮近「ファンのみんな、ライブは開幕して最後まで見に来てくれる方には届けきるっていう思いで、今日初日を迎えます。見に来れないって方にも、いつかどうにか届けれるように、その先の希望を持って胸を張って、ステージを楽しみたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。そしてみんな2026年も愛してるよ〜」

――川島さんは母校の青学大が箱根駅伝3連覇しましたね。

川島「青山学院大学、僕の母校がですね、今年も往路復路ともに新記録、そしてともに総合優勝の新記録を出して（3連覇）。本当に何か誇らしいというかありがたいというか、本当にもう新年からとてもいいニュースを母校からいただくことができて本当にうれしいなと思います。僕個人としてもそうですけど、やっぱり日本中が自分たちのスピードで自分たちの新記録を作っていくっていうそんな輝かしい気持ちになれたんじゃないかなと思います。みんな気を抜くことなく、止まることなく、いろんなたすきをつないでいけたらいいなと思います。どうぞTravis Japanのこともよろしくお願いします」

――駅伝の様子は見られましたか？

川島「僕、現地まで見に行ったんですよ。1区だったんですけど、1月2日の朝、1区のところに家族全員で行きましたね。“頑張れ！”って言って。めっちゃ早い時速20キロぐらいで走ってるから一瞬なんですけど、“頑張れ！”みたいな感じで言いました。みんなでいろいろなことがありますので応援し合っていけたら。我々アイドルも応援して、応援されてという愛のある関係ですので、このアイドルという形もいろんな方に届けていけたらいいなと思います」