Travis Japanが4日、横浜アリーナで全国ツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」の開幕を迎えた。全国8都市をまわる今ツアーでは、全30公演で約33万人を動員予定。以下は、公演前の囲み取材一問一答。

◇ ◇ ◇

−今年はどんな年にしたい 松田元太 新年からファンのみんなと会えてライブができるので、とにかく楽しみながら風邪ひかない、いっぱい寝る、いっぱい食べる、ファンの子と会う時間を増やす。

中村海人 グループとしては僕たちの音楽をいろんな人に届けたいなと言うのもありますし、何よりもTravis Japanがいろんな人に知ってもらえる1年になったら良いなと思うので健康に気を付けながらいっぱい寝たいです。

川島如恵留 今年はTravis JapanのTJをたくさん探す年にしたいです。街中でも人の名前でもいろんな場所で探してTJファミリーを増やしたい。「ナイスTJ」を流行語にしたいんです。

中村 ずっと言うんです。恥ずかしい。

宮近海斗 Travis Japanは昨年はいろんな機会もありまして、みんなで改めて話し合って気持ちを共有する機会が多かったので、2026年うま年で、改めて出走する準備はできたかなと思います。僕たちが、この時代のダークホースとして皆さまを驚かせます。

吉澤閑也 Travis Japanとしてはみなさんに会える機会を増やしたいので、フェスとかも出たいなと。テレビ番組もたくさん出て認知を上げて「Travis Japanじゃん」「ダンスうまい子」「歌ううまい子だよねって」思ってもらいたい。個人的にはバラエティー王を目指しているので、テレビ番組にたくさん出て頑張りたいと思います。

七五三掛龍也 Travis Japanでいろんなランキングとか場所でトップを取りたいです。CDの売り上げとか、そういうのにTravis Japanの名前がのる年にしたいです。今、歌って踊れるグループってたくさんあるんですけど、アイドルの中でもTJがトップだなって思ってもらえるような活躍ができる年にしたいです。（個人で狙うのは）ビジュです。

松倉海斗 Travis Japanで（一発撮り企画の）「FIRST TAKE」に出たいです。僕たちはダンスも武器にしてるんですけど、歌も磨きをかけているのでそこでも勝負できるんだぞっていうのを見せつけたいなって思うので目標です。

−カウコンが3年ぶりに開催された

一同 楽しかったです。

中村 いろんな先輩と一緒にステージをできるのはめったにない機会なのでうれしかったですし、年末だなって感じがすごく感じました。

吉澤 こういう良い文化みたいなものは残すべきだし、やっていて懐かしさとともに、先輩や後輩と集まって1個のステージを付くのはすてきなことだなと思いました。

松田 光一君が登場したときの歓声すごかったね。イヤモニ聞こえなかった。あぁなりてぇなって。ああなります！