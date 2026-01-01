Travis Japanが4日、横浜アリーナで全国ツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」の開幕を迎えた。代名詞のダンスパフォーマンスにのせ「JUST DANCE！」など、アンコールを含めジャンルレスな32曲を披露した。全国8都市をまわる今ツアーでは、全30公演で約33万人を動員予定。

天井からイチゴを模した“タイムマシン”に乗って現れた姿は、さながらSFヒーローのよう。松田元太（26）は元気よく「あけおめー！」、川島如恵留（のえる、31）も「謹賀新年ー！」と新年のあいさつ。宮近海斗（28）は「最高の旅にしようぜ！」と、時空を超えた音楽の旅へと誘った。

ブロックごとに世界観の変わる演出は、松倉海斗（28）が担当。言うならば「テーマパークのアトラクションに乗っている感覚になれる新感覚エンターテインメント」（松倉）。近未来な登場シーンの後は、黒タキシードでクラシカルなショータイム。メンバーが1人1曲ずつ振り付けを担当し、中村海人（28）が手がけた「O−Shan−Tee」では現代のカジュアルな雰囲気に一転。変幻自在にステージを彩った。

全員そろってツアーが開幕するのは2年ぶり。昨年は休養中だった川島は「7人で横アリのステージに新年に立てるのはうれしい」と、歓声をかみしめた。この1年はグループ内で互いの気持ちを共有する機会も多かったという。宮近は「2026年、うま年で改めて出走する準備はできたと思うので、この時代のダークホースとして皆さまを驚かせます！」。1等賞の活躍を刻む1年にする。【望月千草】

○…4月15日に、2枚目のCDシングル「陰ニモ日向ニモ」が発売される。日本語タイトルはグループ初めて。WEST．藤井流星（32）が主演し、七五三掛（しめかけ）龍也（30）が出演するテレビ朝日系「ぜんぶ、あなたのためだから」の挿入歌。ライブ前の囲み取材で七五三掛は「ドラマの内容がサスペンスで、曲も表と裏がテーマ。すごくミステリアスで色気のあるカッコいい楽曲になっています」と伝えた。