大谷翔平が夢を追う子どもたちにメッセージ

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECCは5日、2024年2月からブランドアンバサダーとして起用しているドジャースの大谷翔平投手との共同プロジェクト「ECC SHOW YOUR DREAMS 2026」を実施すると発表した。

このプロジェクトについて、ECCは「子どもたちの夢や可能性を世界へ広げていくことを目的に、大谷選手からの発案により2024年から始動しました。そして、今回で3年連続3度目の実施が決定いたしました」と説明している。

内容としては2025年に続いて、日本全国の小・中・高校生の合計50人を対象に、海外留学＆ホームステイをプレゼントする。また、このプロジェクトは今回で最終の実施となる。

大谷はECCを通じて「過去2年間を通じて、子どもたちの笑顔や自信に満ちた表情をたくさん見ることができました。そして、また今年もこうしてECCさんとの共同プロジェクトを実現することができ、とても嬉しく思っています。これからも、無限の可能性を持つ日本の子どもたちの挑戦を後押ししたいと思います。アメリカで会いましょう！」とコメントを発表している。

さらにECCでは5日から、“眼鏡姿”の大谷を起用したCM「教えて！大谷さん」編（15秒）を全国で放映開始する予定となっている。（Full-Count編集部）