Travis Japan、3年ぶり「カウコン」を振り返り「良い文化は残すべき」お年玉をもらった先輩も明かす【Travis Japan Concert Tour 2026 ′s travelers囲み取材】
【モデルプレス＝2026/01/05】Travis Japanが2026年1月4日、神奈川・横浜アリーナにて「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」を開催。公演前の囲み取材にて、2026年の抱負や先輩からのお年玉事情を語った。
【写真】トラジャにお年玉をあげた先輩
2025年12月31日に東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」について聞かれると中村海人は「楽しかったですね。3年ぶりということもあって滅多にない機会なので、いろいろな先輩方と一緒にステージを共にするっていうのは嬉しかったですし、なんか年末だなっていう感じがすごくしましたね」と笑顔。吉澤閑也は「恒例になっていたから、こういう良い文化は残すべきだなと思うし、やっていて懐かしさと共に先輩とか後輩とか、みんなで集まって1つのステージを作るっていうのは素敵なことだなって思いました」と語った。松田元太は「（DOMOTOの堂本）光一くんが登場したときの歓声エグかったね。イヤモニまじで聞こえなかったもん」と感銘を受けた様子で堂本のようになりたいと宣言していた。
お年玉をもらった先輩についての質問では、堂本、小山慶一郎（NEWS）、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、中島健人、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、塚田僚一（A.B.C-Z）、岩本照（Snow Man）などの名前が挙がった。さらにテレビ局で偶然会った北山宏光からももらったそうで、中村が「『お年玉ください』って言ったら、まさかくれるとは思わなかったんですけど」と冗談で言ったことが始まりだったという。「財布持ってきてくれて、財布から直にくれて。すごく申し訳ないことしたなって思ったのと同時にありがとうございますって（笑）」と仲の良さを感じるエピソードを話し、感謝していた。
2026年はどんな年にしたいか聞かれると、松田が「はい！…何でしたっけ？」と“松田節”全開な姿に会場には笑いが起きた。「新年からこうやってファンのみんなと会えて、ライブができるので、とにかく楽しみながら、風邪を引かない。いっぱい寝る、いっぱい食べる、いっぱいファンの子と会う時間を増やす。…でいっぱい寝る！」と元気に回答。続けて中村が「グループとしてはやっぱり僕たちの音楽をいろいろな人に届けたいなっていうのもありますし、何よりもTravis Japanをいろいろな人に知ってもらえる1年になったらいいなと思う」と話し「健康に気を付けながらいっぱい寝たいと思います」と締めくくると、後ろの松田が笑顔で拍手をしていた。
宮近海斗は「昨年はいろいろな機会もありまして、みんなの気持ちを共有する機会が多かった」と回顧。「2026年でやっと出走できる準備ができたのかなと思いますので、僕たちがこの時代のダークホースとして皆様を驚かせます」と今年の干支である午にかけて宣言すると、両端にいた松田と松倉海斗が午のポーズをしていた。川島如恵留は「“ナイスTJ”を流行語にしたい」、吉澤はファンに会う機会を増やすというグループの目標に加え「個人的にはバラエティ王を目指している」、松倉は「『THE FIRST TAKE』に出たい」、七五三掛龍也は「いろいろな場所でトップを取りたい」というグループとしての目標と個人的にトップを取りたいことは「ビジュです」と明かしていた。
前日に川島の母校である青山学院大学が第102回東京箱根間往復大学駅伝競走で優勝したことにちなみ、心境を聞かれた川島は「今年も往路復路共に新記録で、そして総合優勝の新記録も出して、本当に誇らしいというか、ありがたいというか。新年からとても良いニュースを母校からいただくことができて、本当に嬉しいなと思います」とにっこり。現地まで家族4人で応援に駆けつけ、1区の選手の走りを見たそうで「めっちゃ早いんですよ。時速20キロくらいで走ってるから、一瞬なんです」と話した。
すると松田が「誘ってよー」と声をかけ、川島が「来年は行こうね！」と約束していた。「我々アイドルも応援して、応援されてという関係ですので、このアイドルという形もいろいろな方に届けていけたらなと思います。よろしくお願いします」とまとめると、拍手が起こり、メンバーからは「ナイスTJ」という声が飛び交っていた。
「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」は2025年12月3日にリリースした 3rd ALBUM「's travelers」を引っ提げた、全国8カ所全30公演のアリーナツアー。本アルバムは松倉が全面プロデュースし、ツアーの演出も行った。横浜アリーナ公演は4日間6公演で約9万人、ツアー全体では約33万人を動員予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】トラジャにお年玉をあげた先輩
◆Travis Japan、お年玉をもらった先輩明かす
2025年12月31日に東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」について聞かれると中村海人は「楽しかったですね。3年ぶりということもあって滅多にない機会なので、いろいろな先輩方と一緒にステージを共にするっていうのは嬉しかったですし、なんか年末だなっていう感じがすごくしましたね」と笑顔。吉澤閑也は「恒例になっていたから、こういう良い文化は残すべきだなと思うし、やっていて懐かしさと共に先輩とか後輩とか、みんなで集まって1つのステージを作るっていうのは素敵なことだなって思いました」と語った。松田元太は「（DOMOTOの堂本）光一くんが登場したときの歓声エグかったね。イヤモニまじで聞こえなかったもん」と感銘を受けた様子で堂本のようになりたいと宣言していた。
◆Travis Japan、2026年の抱負
2026年はどんな年にしたいか聞かれると、松田が「はい！…何でしたっけ？」と“松田節”全開な姿に会場には笑いが起きた。「新年からこうやってファンのみんなと会えて、ライブができるので、とにかく楽しみながら、風邪を引かない。いっぱい寝る、いっぱい食べる、いっぱいファンの子と会う時間を増やす。…でいっぱい寝る！」と元気に回答。続けて中村が「グループとしてはやっぱり僕たちの音楽をいろいろな人に届けたいなっていうのもありますし、何よりもTravis Japanをいろいろな人に知ってもらえる1年になったらいいなと思う」と話し「健康に気を付けながらいっぱい寝たいと思います」と締めくくると、後ろの松田が笑顔で拍手をしていた。
宮近海斗は「昨年はいろいろな機会もありまして、みんなの気持ちを共有する機会が多かった」と回顧。「2026年でやっと出走できる準備ができたのかなと思いますので、僕たちがこの時代のダークホースとして皆様を驚かせます」と今年の干支である午にかけて宣言すると、両端にいた松田と松倉海斗が午のポーズをしていた。川島如恵留は「“ナイスTJ”を流行語にしたい」、吉澤はファンに会う機会を増やすというグループの目標に加え「個人的にはバラエティ王を目指している」、松倉は「『THE FIRST TAKE』に出たい」、七五三掛龍也は「いろいろな場所でトップを取りたい」というグループとしての目標と個人的にトップを取りたいことは「ビジュです」と明かしていた。
◆川島如恵留、箱根駅伝は現地で観戦
前日に川島の母校である青山学院大学が第102回東京箱根間往復大学駅伝競走で優勝したことにちなみ、心境を聞かれた川島は「今年も往路復路共に新記録で、そして総合優勝の新記録も出して、本当に誇らしいというか、ありがたいというか。新年からとても良いニュースを母校からいただくことができて、本当に嬉しいなと思います」とにっこり。現地まで家族4人で応援に駆けつけ、1区の選手の走りを見たそうで「めっちゃ早いんですよ。時速20キロくらいで走ってるから、一瞬なんです」と話した。
すると松田が「誘ってよー」と声をかけ、川島が「来年は行こうね！」と約束していた。「我々アイドルも応援して、応援されてという関係ですので、このアイドルという形もいろいろな方に届けていけたらなと思います。よろしくお願いします」とまとめると、拍手が起こり、メンバーからは「ナイスTJ」という声が飛び交っていた。
◆松倉海斗演出「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」開幕
「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」は2025年12月3日にリリースした 3rd ALBUM「's travelers」を引っ提げた、全国8カ所全30公演のアリーナツアー。本アルバムは松倉が全面プロデュースし、ツアーの演出も行った。横浜アリーナ公演は4日間6公演で約9万人、ツアー全体では約33万人を動員予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】