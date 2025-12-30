Travis Japan、昨年は叶わなかった7人での開幕に喜び 活動休止していた川島如恵留が当時の心境明かす「寂しい思いもあった」【Travis Japan Concert Tour 2026 ′s travelers囲み取材】
【モデルプレス＝2026/01/05】Travis Japanが2026年1月4日、神奈川・横浜アリーナにて「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」を開催。公演前の囲み取材にて、昨年のツアー開幕時は活動休止中だった川島如恵留も含めた7人で迎える初日への心境や、松倉海斗プロデュースの本ツアーの魅力を語った。
【写真】トラジャ、7人そろったツアー初日の姿
シルバーの煌めく衣装を纏い「よろしくお願いします！」と元気いっぱい登場した7人。松倉は登場早々、報道陣にTJポーズを披露した。写真撮影では中腰になった中村海人が「めっちゃ右肩乗ってるって！」と後ろの松田元太に言うなど、普段の仲の良さが垣間見えた。さらに笑顔を求められると、表情だけでなく「ハッハッハッハ」と全員で声を出して応じ、会場を和ませていた。
囲み取材が始まると宮近海斗が晴天にも関わらず「まずは皆様、お足元の悪い中」と切り出し、「足元悪くないよ」とメンバーから口々にツッコまれると、宮近は「お足元が悪くない中、お越しいただきありがとうございます」と訂正。昨年の「Travis Japan Concert Tour 2025 VIlsual」の横浜アリーナ公演、囲み取材は、川島が活動休止中だったため、6人で開催となったことを振り返り「今年は7人そろって開幕を迎えることができて本当に嬉しいです」とにっこり。「何よりもリハーサル期間を経て、自信のあるライブになりました」と語った。
昨年の囲み取材の様子をテレビで観ていたという川島は「みんな頑張っているのがすごく嬉しかったんですけど、どこかちょっと寂しい思いもあったので、こうして7人でもう一度横アリのステージに新年に立てるっていうのは本当に嬉しく思います」と意気込み「7人でめちゃくちゃ良いものを今年は届けるってみんなで決めてきたので、良いものを期待しててください」と目を輝かせた。これに松田が「（昨年も）来ればよかったのに」と寂しさを滲ませると、吉澤と松倉も「寂しかったぜ」と口にし、メンバーそれぞれが寂しかったことを改めて伝えた。七五三掛龍也は7人で幕開けすることについて「7人だとやっぱり楽しさも倍になるというか。6人のときのリハーサルの感じと、7人のときのリハーサルの感じで全然違うんですよ。7人の方が圧倒的に楽しい」と昨年との違いを打ち明けた。
川島、中村に続き、ツアーのプロデュースを担当した松倉が本ツアーについて「世界観たっぷり。そしてなおかつ、テーマパークとかアトラクションに乗っているような感覚になれる新感覚エンターテインメントをお届けしたい」と言うと、松田が「見出しフー！」と盛り上げ、松倉も「見出し狙ってるフー！」と乗っかった。吉澤閑也がツアーで登場する「あのタイムマシーン名前なんだっけ？」と聞くと、松倉が「's travelers falcon1028」とスラスラ答える。「『1028』は10月28日。僕たちのデビュー日です。思い入れがあるので詰めさせていただきました」と語った。
さらに「僕がセットリストを組まさせていただいて、曲をより活かしてくれるんじゃないかなっていうメンバーをチョイスして、みんなそれぞれ1人1曲ずつして振り付けしてもらいました」と発表。「Precious」「踊らなきゃ損」を担当した松倉がキャッチーでみんなができる振り付けにしたと明かすと、踊ることを促すようにメンバーが松倉の方を向いて手拍子を開始。松倉は「みんなでやんないの！？」と言いつつ、メンバーが口ずさんだ歌に合わせて一節を披露していた。「My Bestie」を振り付けた松田は「僕が担当した曲は『カリスマックス』です」とSnow Manの曲名を出すと、笑いが起き、メンバーがすかさず「それSnow Manさんの曲」「違う違う！」とツッコみ、抜群のコンビネーションを披露。七五三掛が「Be Your Shadow」、吉澤が「Backup Plan」、宮近が「Diamonds」、川島が「Forever Blue」、中村が「O-Shan-Tee」を担当したことも明かしていた。
昨年のライブではサプライズで髪を切って登場した松田は「今回は昨日染めてきました」と告白。「本当はもっと白くしたかったんですけど、白くしたら髪がちぎれるっていうのがあって。でも昨日リハ終わって朝の4時までかけて（染めた）」と話すと、メンバーからは驚きの声が上がっていた。
ツアーで楽しみにしていることについて松田は「Travis Japanで地方に行かせていただくので、ご飯屋さんに行こうっていう約束をしていて。そのときの奢りをずやにぃ、閑也がするっていう約束をしたんだよ。去年とかもなかなか来てくれなくて“フッ重”なんですよ！」と告白。吉澤は「そうだね〜福井だね」と福井での公演で決行すると宣言し「だから如恵留に誘ってもらわないと」と伝えると、川島はすかさず「絶対誘う！」と返答していた。すると宮近が「はい！みなさんが証人です」とカメラに写っていることが証拠になっていると吉澤に念押ししていた。
「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」は2025年12月3日にリリースした 3rd ALBUM「's travelers」を引っ提げた、全国8カ所全30公演のアリーナツアー。本アルバムは松倉が全面プロデュースし、ツアーの演出も行った。横浜アリーナ公演は4日間6公演で約9万人、ツアー全体では約33万人を動員予定となっている。（modelpress編集部）
