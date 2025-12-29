timelesz松島聡＆原嘉孝「タイプロ 2」思い出をフードで回顧 メンバーと食べたいメニュー明かす
【モデルプレス＝2026/01/05】Netflixで配信開始となる新番組『timelesz project -REAL-』（以下、『タイプロ 2』）とUber EatsによるSNS特別広告『タイプロ 2 観るなら、 Uber Eats でいーんじゃない？』が1月5日より公開。timeleszの松島聡と原嘉孝が出演する。
【写真】timelesz新メンバー、候補者時代の貴重な姿
『タイプロ 2』に出演するアイドルグループtimeleszのメンバーから、松島と原の2人が起用され「推し活×食×リアルな思い出」をテーマに、番組視聴とUber Eatsの楽しみ方を提案する3本の動画が公開される。2025年2月に新メンバーが決定後すぐに8人体制初のアリーナツアー、そして、ドーム公演へ挑むtimeleszの姿を追った、彼らの“リアル”が詰まった作品『タイプロ 2』のエピソードに関連したメニューを通じて、当時の思い出を振り返る内容に仕上がっている。
また、ファンから「ちゃぼそう」と愛される2人の自然体の掛け合いを通じて、自宅で気軽に楽しめるUber Eatsが「おうち推し活」を含むエンターテイメント作品をさらに盛り上げる存在であることを表現している。
楽屋で袋を開けながら自分たちが出演する『タイプロ 2』について話す2人。テレビのお供に頼んだ原の好物「焼きそば」を食べて盛り上がりながら自分たちが出演する『タイプロ 2』を一緒に視聴する内容で、2人の自然体な楽しい会話をスマートフォンで撮影した本映像は、まるでオフタイムのようなライブ感を醸し出している。第1弾〜第3弾の各コンテンツに登場するフードは、番組のエピソードに紐づいており、番組視聴者はより臨場感を感じることができる。（modelpress編集部）
ー「ちゃぼそう」という愛称まである仲の良いお2人ですが、撮影中に印象に残ったシーンはありますか？
松島：「タイプロ 2」では、LAや韓国など海外へ武者修行に行ったんですよ。訪れたそれぞれの場所で食べた料理を、今回（注文して）食べながら「タイプロ 2」を観るというシチュエーションで撮影したんですけど、撮影セットもタイプロを感じるエモーショナルな空間なんですよね。
原：嬉しいよね。なので、番組を観てくださる方はぜひいろんな国のフードを注文してもらって、一緒に観ながら食べながら楽しんでいただけたらなと思います。
ー レッスンや撮影などの後、頑張った自分へのご褒美として、頼みたくなるメニューはありますか？
松島：ティラミス！糖分摂取大事だよね。メンバーと一緒に食べたいなと思うのはビビンバ。僕ら8人ってみんな1回に食べる量が多くて、（レッスンしていると）結構スタミナも必要とされるから、ビビンバ丼とかは活力になっていいなと思います。
原：僕は、レッスン終わって家に着く20分前ぐらいに注文しておいて、家に着いたらすぐ受け取れるように注文するんですけど、夜になることが多いからそういう時はサラダボウル！あと、体絞ってる時期によく頼んでたのは、蒸し鶏とブロッコリーとプロテイン（笑）！
ー 松島さんから「メンバーと一緒に食べるなら」というお話が出ましたが、メンバーの皆さんと一緒に食べるとすると頼みたくなるメニューはありますか？
松島：鍋ですね。きのこのトリュフ鍋とかあって。カスタマイズして豆腐増し増しにしたりお野菜も入れられるし。ちょうど寒くなってきて1月、2月はより求めてしまいます。
原：みんなとシェアできるから、ピザとか、寿司ですね。
【Not Sponsored 記事】
◆松島聡＆原嘉孝、自然体の掛け合い見せる
◆松島聡＆原嘉孝新CM「タイプロ 2」に紐づいたフードが登場
◆松島聡＆原嘉孝インタビュー（※一部抜粋）
