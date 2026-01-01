ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢·ã¥ì¥¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇCMÅÐ¾ì¡¡ECC¤Ç±Ñ²ñÏÃ¹Ö»ÕÌò¡ÄÎ±³Ø»Ù±ç¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
°ìÈ¯OK¤Î»£±Æ¸½¾ì¡Ä¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë»£±Æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬°ìÎ®¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¡×¤ËÂçÊÑ¿È¤À¡£·ã¥ì¥¢¤Ê¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¤¤ç¤¦5Æü¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼ÒECC¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ªÂçÃ«¤µ¤óÊÔ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Êü±Ç¤Ï3·î24Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡¥á¥¬¥Í¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¡£¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤À¤È¤¤¤¦»Ò¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¯±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢ÏÃ¤»¤ë¥Á¥«¥é¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ëÆâÍÆ¡£»£±ÆÃæ¤Ë¤ÏÂçÃ«¤«¤é´ÆÆÄ¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤¬É½¤ì¤¿CM¤À¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤Æþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤ËÉ½¾ð¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¸«»ö¤Ë°ìÈ¯OK¡£´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤º¡Ö¤µ¤¹¤¬°ìÎ®¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤¬È¯°Æ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖECC SHOW YOUR DREAMS 2026¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ½ª²ó¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø4Ç¯À¸¡Á¹â¹»3Ç¯À¸¤Î·×100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³¤³°Î±³Ø¤ä¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö²áµî2Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ä¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¤³¤¦¤·¤ÆECC¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±þÊç¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌ´¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿400»ú¤Î¼«Í³ºîÊ¸¡×¤¬É¬Í×¤Ç¡¢°ì¼¡Áª¹Í¤Ï5Æü¤«¤é2·î26Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏECC¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
