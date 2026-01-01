

Mr.Childrenの新曲「Again」が５日、鈴⽊亮平主演の⽇曜劇場『リブート』（TBS１⽉１８⽇よる９時〜）の主題歌に決定したことが発表された。⽇曜劇場の主題歌を担当するのは2004年４⽉期の『オレンジデイズ』の「Sign」以来約22年ぶり。併せて［主題歌予告動画スーパーロングver.]が公開された。

TBSでは１⽉18⽇よる９時から、鈴⽊亮平主演の⽇曜劇場『リブート』がスタートする。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ ・ 早瀬陸（鈴⽊亮平）は、⾃らの潔⽩を証明し真犯⼈を⾒つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が⼊り乱れ、⽇曜劇場史上類を⾒ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”だ。

そんなスピード感あふれるこのドラマの主題歌にMr.Childrenの新曲「Again」が決定した。Mr.Childrenが⽇曜劇場の主題歌を担当するのは2004年４⽉期の『オレンジデイズ』の「Sign」以来約22年ぶりとなる。

「Again」のレコーディングには、 Pianoで⼩林武史が参加。さらに、⼭本拓夫(Sax)、四家卯⼤(Cello)、 UdaiShika Stringsが、 バンド４⼈が探求し続ける「⾳楽の無限の可能性」に新たな輝きを注ぎ込み、研ぎ澄まされながら常に進化を続けるミスチルサウンドとして結実した楽曲が完成した。

１⽉５⽇（⽉）より主題歌「Again」が使⽤された新ドラマ映像が公開され、１⽉18⽇（⽇）よる９時からの⽇曜劇場『リブート』初回放送内で主題歌として解禁される。

また、本作品を⺠放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」、動画配信サービス「U-NEXT」で⾒逃し配信することが決定。

桜井和寿（Mr.Children）コメント

プロデュース・東仲恵吾コメント

ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、夢中で脚本を読ませていただきました。「緊張感」「スピード感」「憂いと強さ」それから「希望」このドラマを構成する⼤切な要素を、⾳楽の中でも⼤切に表現しました。⾃分はまだ物語の結末を知らず、今はただただ放送が楽しみです。Mr.Children 桜井和寿本作の主題歌を今回、Mr.Childrenの皆様に⼿がけていただくことができました。⻑きにわたり、⽇本の⾳楽シーンの第⼀線で“⼈が⽣きる意味”や“希望のありか”を問い続けてこられたMr.Childrenだからこそ、この物語を託したい。その想いで、企画書と台本をお渡ししました。物語の奥深くまで読み込み、 咀嚼したうえで頂いたその楽曲は、 絶望の底に突き落とされながらも、それでも前を向こうとする主⼈公の⼼。かすかな希望、家族への揺るぎない愛、そして⼀⼈の⼈間として⽴ち上がる覚悟、そのすべてを⼒強く内包した⼀曲でした。映像と重なった瞬間、このドラマの世界観を確実に何倍にも広げてくれました。 登場⼈物たちの感情を代弁し、時に抱きしめ、時に背中を押してくれる。作品そのものを導いてくれる存在です。愛とは何か、⽣きるとは何かを真正⾯から問いかけ、そしてそっと希望を差し出してくれる。本作にとって、かけがえのない、運命の⼀曲です。どうか、その響きとともに、本作の世界を最後まで⾒届けてください。