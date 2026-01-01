ミスチル、新曲が約22年ぶり日曜劇場主題歌に決定 桜井和寿「ドラマを構成する大切な要素を音楽で表現」
Mr.Children
Mr.Childrenの新曲「Again」が５日、鈴⽊亮平主演の⽇曜劇場『リブート』（TBS１⽉１８⽇よる９時〜）の主題歌に決定したことが発表された。⽇曜劇場の主題歌を担当するのは2004年４⽉期の『オレンジデイズ』の「Sign」以来約22年ぶり。併せて［主題歌予告動画スーパーロングver.]が公開された。
【動画】⽇曜劇場『リブート』［主題歌予告動画スーパーロングver.]
TBSでは１⽉18⽇よる９時から、鈴⽊亮平主演の⽇曜劇場『リブート』がスタートする。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ ・ 早瀬陸（鈴⽊亮平）は、⾃らの潔⽩を証明し真犯⼈を⾒つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が⼊り乱れ、⽇曜劇場史上類を⾒ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”だ。
そんなスピード感あふれるこのドラマの主題歌にMr.Childrenの新曲「Again」が決定した。Mr.Childrenが⽇曜劇場の主題歌を担当するのは2004年４⽉期の『オレンジデイズ』の「Sign」以来約22年ぶりとなる。
「Again」のレコーディングには、 Pianoで⼩林武史が参加。さらに、⼭本拓夫(Sax)、四家卯⼤(Cello)、 UdaiShika Stringsが、 バンド４⼈が探求し続ける「⾳楽の無限の可能性」に新たな輝きを注ぎ込み、研ぎ澄まされながら常に進化を続けるミスチルサウンドとして結実した楽曲が完成した。
１⽉５⽇（⽉）より主題歌「Again」が使⽤された新ドラマ映像が公開され、１⽉18⽇（⽇）よる９時からの⽇曜劇場『リブート』初回放送内で主題歌として解禁される。
また、本作品を⺠放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」、動画配信サービス「U-NEXT」で⾒逃し配信することが決定。