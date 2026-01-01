女優の白石聖（２７）が４日スタートしたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）で大河初出演を果たした。このほどスポーツ報知などの取材に応じ、憧れていた作品への意気込みを語った。

女優デビューから１０年で夢をかなえた。「祖父母や両親がずっと大河ドラマを見ていたので、出演できてうれしい。感慨深いです」。昨年５月に所属事務所を移籍し、６月から不倫やケンカなど、これまでの清楚（せいそ）なイメージを一変させる役柄に挑戦したドラマ「私の夫と結婚して」（Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ）が配信開始。さらに「豊臣兄弟！」の撮影も始まり、飛躍の転機を迎えた。

演じたのは、仲野太賀（３２）が演じる主人公・豊臣秀長（登場時は小一郎）の幼なじみで初恋相手の直（なお）役。

「直は、とても真っすぐで、すがすがしい女性。嫌なことは嫌だとはっきり言えるのは自分に似ているのかな。監督からは私の素の部分、そのままを生かしてほしいと言われました」。撮影では「目線を意識して、目からしっかり伝わるお芝居をするように」と心掛けた。

戦国時代を生き抜く生命力、命の輝きに何度も心を揺さぶられた。「無意識に涙が出ることが多かった。いつ大事な人との別れが来るのか分からないから、無事に再会しただけで、うれし涙が出たり、周りの人の幸せを感じて感情があふれ出たり。感情に正直に演じることができました」と手応えを感じている。

仲野との共演は３度目。「太賀さんは本当に頼れる座長。はつらつとした笑顔を見ていると『この人なら平和な世の中を作れるんじゃないか』という説得力があって、まぶしかった。少年漫画を見ているような疾走感を感じました」。直のキャラクターは「秀長にとって、お守りのような存在なのかな。今後、戦乱の世を駆け上がっていく中で、秀長にとっても、視聴者にとっても、直が忘れられない存在になってくれたら。秀長を形成するピースになれたらいいな」と願っている。

デビュー１０周年の節目を迎えた白石が、初挑戦の大河ドラマで輝きを放つ。（有野 博幸）

〇…白石にとって飼い猫のモーちゃんが癒やしの存在だ。「白と黒で牛みたいな色だからモーちゃん。丸まって寝ていると、かわいい」。趣味は編み物。プライベートで挑戦したいことはタイ旅行で「ピンクのガネーシャ像を見に行きたい。すごくパワーをもらえそうな気がするんです」と声を弾ませた。

◆白石 聖（しらいし・せい）１９９８年８月１０日、神奈川県生まれ。２７歳。２０１６年にテレ朝系ドラマ「ＡＫＢラブナイト 恋工場」で女優デビュー。主な出演作は１８年の日テレ系ドラマ「ＰＲＩＮＣＥ ＯＦ ＬＥＧＥＮＤ」、１９年のフジ系ドラマ「絶対正義」、２１年の映画「胸が鳴るのは君のせい」、２２年のＮＨＫドラマ「しもべえ」「カナカナ」など。身長１５９センチ。血液型Ａ。