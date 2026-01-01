４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」がＴＢＳ日曜劇場「リブート」（１８日スタート、後９時）で主題歌「Ａｇａｉｎ」を担当することが４日、分かった。同枠の主題歌を担当するのは２００４年４月期「オレンジデイズ」の「Ｓｉｇｎ」以来、約２２年ぶりとなる。

妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ（鈴木亮平）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すために、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事に“リブート（再起動）”するストーリー。

ボーカルの桜井和寿（５５）は脚本を「ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、夢中で脚本を読ませてもらった」とのめり込んだ様子。新曲は「『緊張感』『スピード感』『憂いと強さ』それから『希望』」を大切に表現したという。物語の結末は知らないそうで「今はただただ放送が楽しみ」とコメントを寄せた。

プロデューサーの東仲恵吾氏は「長きにわたり、日本の音楽シーンの第一線で“人が生きる意味”や“希望のありか”を問い続けてこられたＭｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎだからこそ、この物語を託したい」とオファーに至った経緯を説明。「登場人物たちの感情を代弁し、時に抱きしめ、時に背中を押してくれる。愛とは何か、生きるとは何かを真正面から問いかけ、そしてそっと希望を差し出してくれる。かけがえのない、運命の一曲」と語った。