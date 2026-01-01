鈴木亮平、普段から“徳を積む”ためにやっていること
俳優の鈴木亮平（42歳）が、スポーツくじ「MEGA BIG」の新CM「12億の案内人億山・徳を積む」篇に出演。1月4日より放映を開始した。それに伴いインタビューに答え、“徳を積む”ために普段行っていることについて語った。
シリーズ第5弾となる新CM「12億の案内人億山・徳を積む」篇は、鈴木演じる12億の案内人“億山”がお婆さんを手助けしようとすると、横からライバルが現れ、12億を引き寄せるために“徳を積み合う”二人の姿をユーモラスに表現した内容。
撮影後のインタビューで「鈴木さんが“徳を積む”ために普段行っていることを教えてください」と聞かれた鈴木は「良いことをすれば、良いことが返ってくるんじゃないかというのは、頭のどこかにありますよね。皆やってると思いますけど、困っている人がいたら助けたいというのは結構やってますね。特に外国の方が困っているときは声を掛けてあげるとかはやりますね。券売機のところとかで電車のICカードの買い方がわからないとか、切符の買い方がわからないとかは結構多いですよね」と語る。
また、「鈴木さんが徳を積んでいて得したと感じたエピソードを教えてください」との質問では、「自分で徳を積もうと思ってやってることではないですが、共演者の方から『前に誰かが鈴木さんと仕事した時にすごくしやすかったと言ってました！』と言われると嬉しいですね。ちゃんとしていてよかったなというか、恥ずかしいことをしてなくて良かったなとは思いますね」と語った。
