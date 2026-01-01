鈴木亮平、もし12億円当せんしたら…「2026年にやりたいこと」は？
俳優の鈴木亮平（42歳）が、スポーツくじ「MEGA BIG」の新CM「12億の案内人億山・徳を積む」篇に出演。1月4日より放映を開始した。それに伴いインタビューに答え、12億円当せんしたら…2026年にやりたいことについて語った。
シリーズ第5弾となる新CM「12億の案内人億山・徳を積む」篇は、鈴木演じる12億の案内人“億山”がお婆さんを手助けしようとすると、横からライバルが現れ、12億を引き寄せるために“徳を積み合う”二人の姿をユーモラスに表現した内容。
撮影後のインタビューでは、もし12億円当せんしたら「2026年にやりたいことを教えてください」と聞かれた鈴木は「お正月なのでいっぱいお餅を食べたいですね。お餅が好きなので、良いお餅を買って色んな食べ方をしたいですね。それでだいたい1億は使うと思うんですよね（笑）」と笑う。
さらに「一発で一生の思い出になるようなことをしたいので、超豪華客船で世界一周旅行を3周！超豪華客船なので船に乗っている間も楽しいですから、1周3億で3周して、残り3億で余生を過ごしたいですね」と語った。
