鈴木亮平“これだけは譲れないこと”語る「見かけのわりにすごく…」
俳優の鈴木亮平（42歳）が、スポーツくじ「MEGA BIG」の新CM「１２億の案内人億山・徳を積む」篇に出演。1月4日より放映を開始した。それに伴いインタビューに答え、“これだけは譲れないこと”について語った。
シリーズ第5弾となる新CM「１２億の案内人億山・徳を積む」篇は、鈴木演じる12億の案内人“億山”がお婆さんを手助けしようとすると、横からライバルが現れ、12億を引き寄せるために“徳を積み合う”二人の姿をユーモラスに表現した内容。
撮影後のインタビューでは、「鈴木さんの“これだけは譲れない”ことを教えてください」との質問を受け、鈴木は「靴下を履いて寝る、譲れない（笑）」と笑う。
そして「僕冷え性で。靴下を履かずに寝た方が健康に良いっていうのは、昔からいろんな人に言われていて、何回か試したんですけど、冬場に挑戦すると必ず次の日の朝に冷えておなかを壊すんですよ。見かけのわりにすごく冷え性なので、寝るときは必ず靴下を履いて寝たいですね。これだけは譲れないと思っています。夏は短い靴下を履いて寝ますが、最近ちょっと体質が変わってきたのか、履かないで寝ることも多くなってきました。だんだん治ってきている気はしますね」と語った。
