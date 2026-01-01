【なだれ注意報】北海道・ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町に発表（雪崩注意報） 5日03:35時点
気象台は、午前3時35分に、なだれ注意報をニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町に発表しました。
石狩地方では、5日夕方まで風雪に注意してください。石狩、後志地方では、5日夕方まで高波に注意してください。石狩、空知、後志地方では、6日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■夕張市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■岩見沢市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■三笠市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■石狩市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■当別町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
■真狩村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
■留寿都村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
■京極町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
■奈井江町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■栗山町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■月形町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■浦臼町
□なだれ注意報
6日にかけて注意