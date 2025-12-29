リバプールはまさかの劇的ドロー…ガクポ土壇場90+4分弾で勝ち越すも90+7分スーパーミドルで同点被弾
[1.4 プレミアリーグ第20節 フルハム 2-2 リバプール]
プレミアリーグは4日、第20節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールがフルハムと2-2で引き分けた。リバプールは1-1で迎えた後半アディショナルタイム4分、FWコーディ・ガクポが劇的な勝ち越しゴールを奪うも、同アディショナルタイム7分にフルハムのMFハリソン・リードのスーパーミドルが炸裂。両チームとも新年2試合連続のドローとなった。
互いに元日の前節から中2日での一戦。前節リーズ戦(△0-0)に引き分けていたリバプールはFWウーゴ・エキティケが負傷欠場したこともあり、先発2人を入れ替えてFWコーディ・ガクポとDFミロシュ・ケルケズが起用された。
リバプールは序盤こそ縦パスを効果的に刺し、フルハム守備陣に圧力をかけていたが、前半11分にガクポのシュートが枠を外れて以降、攻めあぐねる時間が続いた。
すると前半17分、フルハムが先に試合を動かした。自陣からの縦パスをFWラウール・ヒメネスがワンタッチではたくと、これに抜け出したMFハリー・ウィルソンが左足でゴールに突き刺す。一度はオフサイドと判定されたが、VARが介入した結果、DFフィルヒル・ファン・ダイクの肩が残っていたとして判定が覆り、得点が認められた。
ビハインドとなったリバプールは前半31分、MFフロリアン・ビルツのパスからMFカーティス・ジョーンズが狙うも、フルハム守備陣にブロックされる。さらに同32分にはクロスに抜け出したガクポのヘディングシュートがクロスバーを叩くと、オフサイドの判定も下され、そのままハーフタイムを迎えた。
なおもボールを握るリバプールは後半2分、左サイドの高い位置でサイドチェンジを受けたケルケズが折り返し、ガクポが押し込んだがオフサイド。同7分にはMFドミニク・ショボスライのクロスにMFアレクシス・マック・アリスターのクロスバーがクロスバーに阻まれ、なかなかチャンスを活かせない。
それでも後半11分、リバプールはDFコナー・ブラッドリーのスルーパスに抜け出したビルツがゴールに流し込むと、これにオフサイドの判定が下されたが、すぐにVARが介入。半自動オフサイドテクノロジーによってオンサイドだったとされ、ゴールが認められて1-1の同点となった。
その後は一進一退の攻防が続く中、後半32分にはフルハムに決定機。DF{{アントニー・ロビンソンの浮き球に抜け出したヒメネスがGKと1対1を迎えると、シュートのこぼれ球にウィルソンが反応。ループシュートがクロスバーに跳ね返り、そこにヒメネスが詰めたが、リバプールはファン・ダイクがなんとかクリアした。
そうして迎えた後半アディショナルタイム4分、リバプールが勝ち越した。右サイドを突破したMFジェレミー・フリンポンがゴール前に力強いクロスを送ると、フルハムはゴール前でクリアできず、ファーサイドでガクポが反応。ワンタッチで押し込んで2-1とした。
ところがここで試合は終わらなかった。後半アディショナルタイム7分、フルハムは左サイドでMFケビンが起点を作ると、横パスを受けたH・リードがゴール左斜め前から右足一閃。シュート回転のミドルシュートをゴール右上隅に突き刺した。そのままタイムアップ。リバプールは新年初白星を目前にスーパーゴールで追いつかれ、2試合連続ドローとなった。
