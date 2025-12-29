リーグ・アン 25/26の第17節 ルアーブルとアンジェの試合が、1月5日01:15にスタッド・オセアンにて行われた。

ルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ケニー・クタント（FW）、イッサ・スーメレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはシディキ・シェリフ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。ルアーブルのラスール・ヌジャイ（MF）のアシストからケニー・クタント（FW）がゴールを決めてルアーブルが先制。

ここで前半が終了。1-0とルアーブルがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分アンジェが同点に追いつく。カルレンス・アルカス（DF）のアシストからルイス・ムートン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

57分、ルアーブルが選手交代を行う。シモン・エボノグ（MF）からダラン・モザンゴ（MF）に交代した。

58分、アンジェは同時に2人を交代。フローラン・ハニーン（DF）、アミン・スバイ（MF）に代わりジャック・エコミ（MF）、リリアン・ラオリゾア（DF）がピッチに入る。

66分、ルアーブルは同時に2人を交代。フェリックス・マンビンビ（FW）、ヤシン・ケフタ（MF）に代わりノアム・オブグ（FW）、エンゾ・コッフィ・ビネト（FW）がピッチに入る。

76分、アンジェが選手交代を行う。ルイス・ムートン（MF）からプロスペル・ペテ（FW）に交代した。

81分ルアーブルが逆転。ラスール・ヌジャイ（MF）のアシストからノアム・オブグ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ルアーブルが2-1で勝利した。

なお、ルアーブルに所属する瀬古 歩夢（DF）はフル出場した。

2026-01-05 03:20:52 更新