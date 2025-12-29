リーグ・アン 25/26の第17節 ロリアンとメッスの試合が、1月5日01:15にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。

ロリアンはパブロ・パジス（FW）、サンブ・スマノ（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはイボウ・サネ（DF）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。メッスのゴティエ・ハイン（FW）のアシストからサディボウ・サネ（FW）がヘディングシュートを決めてメッスが先制。

ここで前半が終了。0-1とメッスがリードしてハーフタイムを迎えた。

メッスは後半の頭から選手交代。ジェシー・デマンゲ（MF）からアルファ・トゥーレ（MF）に交代した。

60分、ロリアンは同時に2人を交代。ジャンビクトル・マケンゴ（MF）、サンブ・スマノ（FW）に代わりバンバ・ディエン（FW）、モハメド・バンバ（FW）がピッチに入る。

73分ロリアンが同点に追いつく。モハメド・バンバ（FW）のアシストからバンバ・ディエン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ロリアンは63分にモハメド・バンバ（FW）に、またメッスは45+1分にイボウ・サネ（DF）、69分にコフィ・クアオ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 03:20:57 更新