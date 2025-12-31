リーグ・アン 25/26の第17節 ブレストとオセールの試合が、1月5日01:15にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。

ブレストはママ・バルデ（FW）、リュク・ゾッベ（DF）、ルドビク・アジョルケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはジョズエ・カジミール（FW）、セク・マーラ（FW）、イブラヒム・オスマン（FW）らが先発に名を連ねた。

15分、ブレストが選手交代を行う。ママ・バルデ（FW）からパテ・ムボウプ（FW）に交代した。

33分に試合が動く。ブレストのレミー・ラスカリー（FW）のアシストからルドビク・アジョルケ（FW）がゴールを決めてブレストが先制。

ここで前半が終了。1-0とブレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、オセールが選手交代を行う。リュディ・マトンド（MF）に代わりラッソ・クリバリ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

68分、ブレストが選手交代を行う。レミー・ラスカリー（FW）からリュカ・トゥザール（MF）に交代した。

75分、オセールは同時に2人を交代。ジョズエ・カジミール（FW）、ギデオン・メンサ（DF）に代わりアッサン・ディウス（MF）、フレドリック・オペガード（DF）がピッチに入る。

76分、オセールが選手交代を行う。セク・マーラ（FW）からリアン・ロディン（FW）に交代した。

79分ブレストに貴重な追加点が入る。ルドビク・アジョルケ（FW）のアシストからジョリス・ショタール（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブレストが2-0で勝利した。

なお、ブレストは70分にウーゴ・マネッティ（MF）、74分にロマン・デルカスティーヨ（MF）、83分にダウダ・ギンド（DF）に、またオセールは13分にギデオン・メンサ（DF）、90+2分にエリシャ・オウス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 03:21:02 更新