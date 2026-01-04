ビオトープが「アヴィレックス7522」に初別注したMA-1発売　クリーンなシルバージップを採用

「ビオトープ（BIOTOP）」が、「アヴィレックス7522（AVIREX7522）」への初の別注アイテムを発売する。ビオトープ公式オンラインストアで予約を受け付けており、2026年1月10日からBIOTOP白金台・大阪・福岡・神戸および公式オンラインストアで取り扱う。

アヴィレックス7522は、「アヴィレックス（AVIREX）」のエクスクルーシブコレクションとして2022年にデビュー。最新の加工技術や現代的なシルエット、高級感のある素材を取り入れ、伝統的なミリタリーウェアをモダンに昇華したアイテムを製作している。ブランド名は、アヴィレックスが創業した1975年と、コレクションを立ち上げた2022年にちなんで命名された。

別注アイテムは、同コレクションでも特に人気の高いMA-1をベースにアレンジ。1953年から1960年にかけて作られたモデルを基にした、程よくボリュームがあり着丈の短いボックスシルエットが特徴だ。ビオトープでは、ブラックのボディにアルミのシルバージップを合わせた、インラインにはない特別な仕様を採用。同店らしいクリーンでモダンな印象に仕上げた。また、コレクションを象徴するドッグタグのネックレスも付属。サイズ展開はM〜XLの3サイズで、価格は9万6800円。

■ビオトープ：公式オンラインストア