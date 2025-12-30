「カジュアルアウター」どう羽織る？【GU】40・50代が真似したい「サマ見えコーデ」

カジュアルなアウターは気軽に羽織れて便利な一方で、きちんと感とトレンド感のバランスが悩ましい……。そんな人こそ参考にしてほしいのが【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる、「カジュアルアウター」を使ったお手本コーデ。色使いや合わせるアイテムを少し工夫するだけで、ぐっと洗練されて見えるはず。今回は、GUのおすすめ商品を使った、40・50代がそのまま真似しやすい「サマ見えコーデ」を紹介します。

ステッチレスですっきりとしたパデッドコート

【GU】「ウォームパデッドステッチレスコート」\5,990（税込）

一般的なダウンに見られるステッチをなくし、シンプルな見た目に仕上げた中綿コート。ステッチによる段差がないことで、ボリューム感はありつつもすっきりとした印象で着こなせそうなのが魅力です。裾にはドロストが入っていて、スタイリングに合わせてシルエットの調整も可能。カジュアルにもきれいめにも重宝しそうなアウターです。

ブラウン系カラーでまとめて洗練度アップ

ボリューム感のあるアウターをすっきりと見せたいときは、ボトムスの形と色合わせにこだわって。細身のロングスカートを合わせれば、上下のメリハリが利いた美シルエットに。さらに、アウターのベージュに合わせ、小物も含めた全身をブラウン系で統一しているのもポイント。視線の流れが途切れず、スタイリッシュで洗練された印象に見せられるはず。

こだわりデザインの高見えミリタリーコート

【GU】「パデッドシェルパーカ ENGINEERED GARMENTS」\9,990（税込）

こちらは、GUと【ENGINEERED GARMENTS（エンジニアド ガーメンツ）】のコラボ商品。クラシックなワークウェアなどをアップデートしたデザインで、シンプルなコーディネートに合わせるだけでおしゃれ上級者見えが叶いそう。裾の切り替え部分は、ボタンで取り外し可能な2WAY仕様。薄手に見えますが中綿入りで、撥水・防風という機能の充実ぶりも魅力的です。

メンズライク × レディな小物でこなれ見え

アウターのミリタリー感を活かして、メンズライクに仕上げたコーディネート。ワイドパンツで無骨にまとめるのもアリですが、今回はフレアジーンズをチョイスして今季らしいシルエットで着こなしています。このコーデのサマ見えポイントは、小物使い。ゴールドのアクセサリーやポインテッドトゥのブーツを合わせてレディな要素を加え、さりげないミックス感によってこなれた雰囲気を演出しています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N