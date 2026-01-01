[1.4 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè20Àá](¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)

¢¨26:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£]

ÀèÈ¯

GK 25 ¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ

DF 3 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹

DF 24 ¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë

DF 27 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹

DF 33 ¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼

MF 4 ¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹

MF 10 ¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥­

MF 16 ¥í¥É¥ê

MF 20 ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð

MF 47 ¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó

FW 9 ¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É

¹µ¤¨

GK 1 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É

DF 6 ¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥±

DF 45 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ

DF 82 ¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹

DF 91 S. Mfuni

MF 63 D. Mukasa

FW 11 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥É¥¯

FW 56 R. McAidoo

FW 92 R. Heskey

´ÆÆÄ

¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é

[¥Á¥§¥ë¥·¡¼]

ÀèÈ¯

GK 12 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó

DF 5 ¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë

DF 23 ¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼

DF 27 ¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È

DF 34 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó

MF 7 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È

MF 8 ¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

MF 10 ¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼

MF 24 ¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º

MF 41 ¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó

FW 20 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í

¹µ¤¨

GK 44 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¹¥í¥Ë¥Ê

GK 50 M. Merrick

DF 4 ¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ð¥¤¥è

DF 21 ¥è¥ì¥ë¡¦¥Ï¥È

MF 17 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹

FW 9 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×

FW 11 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹

FW 38 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦

FW 49 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹