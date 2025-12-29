プレミアリーグ 25/26の第20節 エバートンとブレントフォードの試合が、1月5日00:00にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、ドワイト・マクニール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。ブレントフォードのビタリ・ヤネルト（MF）のアシストからイゴーリ・チアゴ（FW）がゴールを決めてブレントフォードが先制。

ここで前半が終了。0-1とブレントフォードがリードしてハーフタイムを迎えた。

エバートンは後半の頭から2人が交代。ドワイト・マクニール（MF）、タイラー・ディブリング（FW）に代わりメルリン・レール（MF）、ベト（FW）がピッチに入る。

50分ブレントフォードが追加点。ビタリ・ヤネルト（MF）のアシストからネーサン・コリンズ（DF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

さらに51分ブレントフォードが追加点。ケビン・シャーデ（FW）のアシストからイゴーリ・チアゴ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

63分、ブレントフォードが選手交代を行う。ケビン・シャーデ（FW）からキーン・ルイスポッター（FW）に交代した。

64分、ブレントフォードが選手交代を行う。マティアス・イエンセン（MF）からジョーダン・ヘンダーソン（MF）に交代した。

66分、エバートンのジャック・グリーリッシュ（MF）のアシストからベト（FW）がヘディングシュートを決めて1-3と2点差に詰める。

76分、ブレントフォードが選手交代を行う。アーロン・ヒッキー（MF）からリコ・ヘンリー（DF）に交代した。

77分、エバートンが選手交代を行う。ティム・イロエグブナム（MF）からハリソン・アームストロング（MF）に交代した。

後半終了間際の88分ブレントフォードが追加点。ネーサン・コリンズ（DF）のアシストからイゴーリ・チアゴ（FW）がゴールで1-4。3点差となる。イゴーリ・チアゴ（FW）はハットトリックを達成。

しかし、90+1分、エバートンのジャック・グリーリッシュ（MF）のアシストからティエルノ・バリー（FW）がヘディングシュートを決めて2-4と2点差に詰める。

その後もブレントフォードの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ブレントフォードが2-4で勝利した。

なお、ブレントフォードは31分にイェホル・ヤルモリュク（MF）、39分にマイケル・カヨデ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 02:20:13 更新