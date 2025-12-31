プレミアリーグ 25/26の第20節 フラムとリバプールの試合が、1月5日00:15にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはラウル・ヒメネス（FW）、エミール・スミスロウ（MF）、ハリー・ウィルソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはコーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、アレクシス・マクアリスター（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。フラムのラウル・ヒメネス（FW）のアシストからハリー・ウィルソン（FW）がゴールを決めてフラムが先制。

ここで前半が終了。1-0とフラムがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分リバプールが同点に追いつく。コナー・ブラッドリー（DF）のアシストからフロリアン・ビルツ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

74分、フラムは同時に2人を交代。トム・ケアニー（MF）、エミール・スミスロウ（MF）に代わりサンデル・ベルゲ（MF）、ケビン（FW）がピッチに入る。

76分、リバプールが選手交代を行う。フロリアン・ビルツ（MF）からイエレミ・フリムポング（DF）に交代した。

85分、フラムは同時に2人を交代。ハリー・ウィルソン（FW）、ラウル・ヒメネス（FW）に代わりアダマ・トラオレ（FW）、ジョナ・クシ アサレ（FW）がピッチに入る。

85分、リバプールが選手交代を行う。カーティス・ジョーンズ（MF）からフェデリコ・キエーザ（MF）に交代した。

90+2分、フラムが選手交代を行う。サシャ・ルキッチ（MF）からハリソン・リード（MF）に交代した。

その直後の90+4分リバプールが逆転。イエレミ・フリムポング（DF）のアシストからコーディ・ガクポ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

90+6分、リバプールが選手交代を行う。コーディ・ガクポ（FW）からジョー・ゴメス（DF）に交代した。

その直後の90+7分フラムのケビン（FW）のアシストからハリソン・リード（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、フラムは71分にハリー・ウィルソン（FW）に、またリバプールは90+5分にコーディ・ガクポ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

