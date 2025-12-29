CES 2026ブースイメージ

TVS REGZAは、米ラスベガスで開催されるテクノロジー見本市「CES 2026」(1月6日～9日)にて、RGB LEDバックライトなどの最新技術を参考展示する。

主な展示内容は以下の通り。

RGB Mini LED技術 音声認識と生成AIによるコンテンツレコメンド技術 光景再現技術 レグザサウンドシステムを使用したリア・サラウンド技術

「RGB Mini LED技術」では、バックライトに高い色純度で発光する直接発光型RGB LEDを採用。3色のLEDそれぞれの発光を独立して制御することで、より鮮やかな色表現を実現している。

従来の量子ドットを使用したミニLEDと比較し、広色域化を達成。これまでにない色鮮やかと自然な高画質を備えた。

高画質映像処理エンジンには、ディープニューラルネットワーク(DNN)を利用したAI内蔵の「レグザエンジンZRα」を採用。映像を緻密に解析し、RGB Mini LEDバックライト液晶パネルの色表現力を引き出すという。

「音声認識と生成AIによるコンテンツレコメンド技術」は、音声認識で視聴者を識別してプロフィールを自動で切り替えて、識別した人物の好みのジャンルや視聴履歴などに基づいたコンテンツをレコメンドするもの。

音声の識別は複数名に対応。家族で使用しているテレビでも、それぞれの嗜好にあった観たいコンテンツを提案することができる。

「光景再現技術」は、現実のような光景を描写する技術。ディープニューラルネットワーク(DNN)のAIエンジンを搭載する高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZRα」使われている。

従来の映画、アニメなどのコンテンツタイプや、夜景、花火・星空といったシーンの判別に加え、まばゆい太陽光が降り注ぐようなシーンの判別ができるようになった。

「明部が潰れることなく高いコントラストを保つことで、太陽光に照らされた街路や広場を、現実的なまぶしさと奥行きで、まるでその場にいるかのように体験できる」という。

「レグザサウンドシステムを使用したリア・サラウンド技術」では、テレビ本体に内蔵した5.1.2chスピーカーに、Bluetooth LE Audio対応のレグザサウンドシステムを組み合わせることにより、“7.1.2ch相当の立体音響体験”を実現するもの。

レグザサウンドシステムを視聴者の後方に設置するだけで、手軽に再現。これまで以上に臨場感あふれるコンテンツ視聴が可能となる。