プレミアリーグ 25/26の第20節 ニューカッスルとクリスタルパレスの試合が、1月5日00:00にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ヨアネ・ウィサ（MF）、ジェイコブ・マーフィー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、ブレナン・ジョンソン（FW）らが先発に名を連ねた。

38分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ヘフェルソン・レルマ（MF）に代わりジェイディー・カンボ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

52分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ナサニエル・クライン（DF）からジャスティン・デベニ（MF）に交代した。

63分、ニューカッスルは同時に3人を交代。アンソニー・ゴードン（FW）、ルイス・ホール（DF）、サンドロ・トナリ（MF）に代わりハーベイ・バーンズ（FW）、バレンチノ・リブラメント（DF）、ジェイコブ・ラムジー（MF）がピッチに入る。

71分、ついに均衡が崩れる。ニューカッスルのルイス・マイリ（MF）のアシストからブルーノ・ギマランイス（MF）がヘディングシュートが生まれニューカッスルが先制する。

73分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ブレナン・ジョンソン（FW）からクリスタンタス・ウチェ（MF）に交代した。

78分、ニューカッスルが選手交代を行う。ヨアネ・ウィサ（MF）からニック・ウォルトメイド（FW）に交代した。

その直後の78分ニューカッスルに貴重な追加点が入る。マリック・ティアウ（DF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ニューカッスルが2-0で勝利した。

なお、ニューカッスルは62分にアンソニー・ゴードン（FW）に、またクリスタルパレスは33分にブレナン・ジョンソン（FW）、49分にティリック・ミッチェル（DF）、55分にマーク・グエイ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 02:00:13 更新