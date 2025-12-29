プレミアリーグ 25/26の第20節 トットナムとサンダーランドの試合が、1月5日00:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはリシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）、ウィルソン・オドベール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）らが先発に名を連ねた。

19分、トットナムが選手交代を行う。モハンメド・クドゥス（MF）に代わりランダル・コロムアニ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

30分に試合が動く。トットナムのミッキー・ファンデフェン（DF）のアシストからベン・デイビス（DF）がゴールを決めてトットナムが先制。

ここで前半が終了。1-0とトットナムがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、サンダーランドが選手交代を行う。デニス・サーキン（DF）からロメイン・ムンドレ（MF）に交代した。

66分、サンダーランドが選手交代を行う。サイモン・アディングラ（FW）からダニエル・バラード（DF）に交代した。

72分、トットナムは同時に2人を交代。ウィルソン・オドベール（FW）、アーチー・グレイ（MF）に代わりルーカス・ベルグバル（MF）、ジョアン・パリーニャ（MF）がピッチに入る。なお、ウィルソン・オドベール（FW）は負傷による交代とみられる。

80分サンダーランドが同点に追いつく。エンゾ・ルフェー（MF）のアシストからブライアン・ブロビー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、トットナムは83分にロドリゴ・ベンタンクール（MF）、90+6分にジョアン・パリーニャ（MF）に、またサンダーランドは47分にデニス・サーキン（DF）、50分にオマル・アルデレーテ（DF）、61分にエンゾ・ルフェー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 02:00:17 更新