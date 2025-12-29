セリエA 25/26の第18節 フィオレンティナとクレモネーゼの試合が、1月4日23:00にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。

フィオレンティナはロベルト・ピコリ（FW）、アルバート・グドムンドソン（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）らが先発に名を連ねた。

29分、クレモネーゼが選手交代を行う。ウォーレン・ボンド（MF）からアルベルト・グラッシ（MF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

59分、クレモネーゼが選手交代を行う。ヤリ・バンデピュッテ（FW）からフランコ・バスケス（MF）に交代した。

66分、フィオレンティナは同時に2人を交代。ファビアーノ・パリージ（DF）、ルカ・ラニエリ（DF）に代わりマノル・ソロモン（MF）、ロビン・ゴセンス（DF）がピッチに入る。

75分、クレモネーゼが選手交代を行う。マルティン・パジェロ（MF）からアレッシオ・ゼルビン（MF）に交代した。

76分、クレモネーゼは同時に2人を交代。ジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）に代わりファリス・モウムバグナ（FW）、アントニオ・ サナブリア（FW）がピッチに入る。

76分、フィオレンティナが選手交代を行う。シェール・ヌドゥール（MF）からニコロ・フォルティーニ（DF）に交代した。

85分、フィオレンティナは同時に2人を交代。アルバート・グドムンドソン（FW）、ローランド・マンドラゴラ（MF）に代わりモイーズ・キーン（FW）、ニコルッシ・カビーリャ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分、ついに均衡が崩れる。フィオレンティナのモイーズ・キーン（FW）がゴールが生まれフィオレンティナが先制する。

以降は試合は動かず、フィオレンティナが1-0で勝利した。

なお、フィオレンティナは42分にドド（DF）に、またクレモネーゼは20分にウォーレン・ボンド（MF）、42分にマルティン・パジェロ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 01:10:26 更新