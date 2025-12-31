リーグ・アン 25/26の第17節 マルセイユとナントの試合が、1月4日23:00にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはユセフ・エルアラビ（FW）、マティス・アブリン（FW）、デマイン・アスマニ（MF）らが先発に名を連ねた。

26分にマルセイユのアーサー・フェルメーレン（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

31分に試合が動く。ナントのファビアン・セントンズ（DF）がゴールを決めてナントが先制。

32分、マルセイユが選手交代を行う。イゴール・パイシャオン（FW）からビラル・ナジア（MF）に交代した。

45+7分、ナントが選手交代を行う。ファビアン・セントンズ（DF）に代わりセク・ドゥクレ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。0-1とナントがリードしてハーフタイムを迎えた。

マルセイユは後半の頭から選手交代。ファクンド・メディナ（DF）からミゲル・ムリージョ（DF）に交代した。

56分にマルセイユのビラル・ナジア（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

58分、ナントは同時に2人を交代。デマイン・アスマニ（MF）、フランシス・コクラン（MF）に代わりレミ・カベッラ（MF）、ルイス・ルルー（MF）がピッチに入る。

61分、マルセイユが選手交代を行う。ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）からマット・オライリー（MF）に交代した。

63分、ナントが選手交代を行う。ジュニオール・ムワンガ（MF）からヨハン・レペナン（MF）に交代した。

73分、マルセイユは同時に2人を交代。コンラッド・イーガンライリー（DF）、メイソン・グリーンウッド（FW）に代わりハメド・トラオレ（MF）、アミーヌ・グイリ（FW）がピッチに入る。

82分、ナントが選手交代を行う。ユセフ・エルアラビ（FW）からバヘレバ・ギラッシー（MF）に交代した。

後半終了間際の88分ナントに貴重な追加点が入る。レミ・カベッラ（MF）がPKを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ナントが0-2で勝利した。

なお、ナントは33分にジュニオール・ムワンガ（MF）、51分にデマイン・アスマニ（MF）、90+4分にバヘレバ・ギラッシー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 01:10:35 更新