巨人からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で合意した。契約期限が4日（同5日午前7時）に迫っていた。昨季ワールドシリーズ（WS）でドジャースに3勝4敗で惜敗し、涙をのんだカナダ唯一の大リーグチーム。打倒ドジャースの切り札に巨人の4番を指名した。巨人への譲渡金は1087万5000ドル（約17億円）となる。

巨人の4番として通算248本塁打を積み上げてきた岡本の新天地が決まった。ブルージェイズは昨年11月、王者ドジャースを追い詰め、最終第7戦は9回1死までリードしながら、逆転負けで敗退した。最多安打2度の27歳の主軸ビシェットがFAとなり去就が不透明な中、同じ右打ちの岡本を迎え入れた。

マリナーズ、エンゼルス、パイレーツ、レッドソックス、パドレス、ダイヤモンドバックスなど複数球団の争奪戦だった。評価されたのは長打力に加え、三振が少ない確実性。一、三塁の正確な守備はもちろん、外野もこなす万能性も魅力だった。4年総額6000万ドルは、3学年下でセ・リーグで本塁打王を争い、同じタイミングで海を渡るヤクルト・村上がホワイトソックスと結んだ2年総額3400万ドル（約53億3800万円）に対し、平均年俸では下でも総額と年数で上回った。

チームにとって今でも忘れられない存在が、WS第6、7戦で「中0日」の連投で封じ込まれた山本由伸。その山本に対して、日本では8打数4安打の打率5割、1本塁打、2打点と打ち砕いてきた「由伸キラー」だ。佐々木からも公式戦唯一の対戦だった22年に2ランを放ち、同年のオープン戦では逆転グランドスラムも見舞った。大谷とは公式戦で対戦がなく、オープン戦では1打席だけで三振を喫したが、悲願の打倒ド軍へ急先鋒（せんぽう）に立つ存在だ。岡本自身、同僚となる主砲ゲレロの打撃を参考にして練習していたこともある。守備位置は三塁を中心に、一塁、左翼も任されそうで、長嶋茂雄さんから続く巨人の聖域「4番・三塁」を、メジャーで任される可能性も十分にある。

今オフは先発右腕のシース（パドレスFA）を7年総額2億1000万ドル（約330億円）元日本ハム、楽天のポンセを3年総額3000万ドル（約47億円）で獲得するなど、投打に大型補強を進める。チームのぜいたく税算定対象額は3億ドル（約471億円）を超し、最高税率ラインを超えるのは球団史上初めて。それだけ本気で世界一を目指している。近年は大谷、佐々木ら有力日本選手を目前で逃してもきた。「厳しい世界だとは分かっているし、それも承知の上で勝負したい」と覚悟を口にしていた。松井秀喜以来となる海を渡る巨人の4番が、頂点を目指す戦いに身を投じる。

≪巨人へ譲渡金17億円≫岡本の4年総額6000万ドルの契約詳細をAP通信が伝えた。26年は契約金500万ドル（約7億8500万円）と年俸700万ドル（約11億円）が支払われ、27〜29年の3年間は年俸1600万ドル（約25億1200万円）ずつを手にする。契約途中で破棄してFAになれるオプトアウト条項は含まれない。巨人に支払われる譲渡金は1087万5000ドルとなる。巨人からのポスティングシステムでの移籍は19年オフにブ軍加入の山口俊以来2人目で、野手および生え抜きでは初めて。