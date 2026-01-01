気象台は、午前1時27分に、なだれ注意報を夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、石狩市、当別町、奈井江町、栗山町、月形町、浦臼町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、石狩市、当別町などに発表（雪崩注意報） 5日01:27時点

石狩地方では、5日夕方まで風雪に注意してください。石狩、後志地方では、5日夕方まで高波に注意してください。石狩、空知地方では、6日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■夕張市

□なだれ注意報【発表】

6日にかけて注意





■岩見沢市□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■美唄市□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■三笠市□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■石狩市□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■当別町□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■奈井江町□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■栗山町□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■月形町□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■浦臼町□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意