巨人・岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で契約合意に達した。米データサイト「ファングラフス」では早速、「７番・三塁」でのスタメン入りを予想。巨人時代も主戦場だった三塁がメインでの起用となりそうだ。Ｗソックス・村上、アストロズ・今井を含め、今オフにポスティングでメジャー移籍した３選手の中で最も長い４年契約となったが、背景には“リスク”の少ない選手と評価された点がある。

岡本の加入で“世界一打線”が完成した。ブルージェイズは昨季、チーム打率２割６分５厘、チーム出塁率３割３分３厘はメジャー３０球団でトップ。７９８得点も同４位だった。巨人で３度の本塁打王に輝いた侍ジャパンの主砲が加わり、破壊力はさらに増した。

打線の中心に座るのは２６歳にして通算１８３本塁打を誇るゲレロ。２１年には４６発の大谷を上回る４８発でア・リーグ本塁打王にも輝いた。１１１キロの巨体を揺らしながら全力疾走も怠らなず、昨季のワールドシリーズで敗退した際には大粒の涙を流した熱い男でもある。さらには３６歳で通算２９３本塁打のスプリンガー、昨季は左肩を痛めて５４試合の出場のみだったが、２４年に４４本塁打のサンタンダーもリーグ屈指の強打者だ。

ゲレロが一塁、スプリンガーがＤＨと右翼を本職とすることから、岡本は三塁がメインの起用になることが確実。ブ軍の三塁は昨季、バージャーが６７試合、クレメントが６６試合に先発と固定できなかった。今オフの補強ポイントだった。

打順は、最多安打２度の遊撃手・ビシェットがＦＡとなって去就が不透明なことから今後の動向によって左右されるが、米データサイト「ファングラフス」の予想では岡本が「７番・三塁」に入った。好打者が並んでいることで現時点では下位打線に入っているが、開幕前のオープン戦でのアピールを続ければクリーンアップなど中軸に入る可能性も十分に秘めている。

ビシェットの再契約や、獲得に動いているとされる２１年から５年連続２０発超のタッカーが加入すれば、岡本が下位打線に入るほどの超強力打線にさらに厚みが増す。先発も３４歳ガウスマン、３１歳ベリオス、２２歳の有望株イエサベージなど実力者がそろって、シースとポンセも加入。１９９３年以来となるワールドシリーズ制覇へ向けた戦力は整っている。

これまで、日本人内野手は多くの選手がメジャーの高い壁に阻まれて苦しんできた苦い過去もある。ＷＢＣに出場すれば、開幕前のアピール機会も限られる。そんな中でも「ＭＬＢで勝負したい気持ちが強くて。勝負したい気持ちがあった」と強い覚悟を持って世界最高峰の舞台に飛び込む。

長打力だけでなく、昨季打率３割２分７厘をマークしたミート力、同出塁率４割１分６厘だった選球眼を持ち、守備力も高く評価された岡本。岡本が実力を発揮すれば、ドジャースにも打ち勝てるだけの強力打線となりそうだ。