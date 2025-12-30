「なんか野暮ったい」→“この1枚”で解決！【ユニクロ】40・50代の冬に♡「カラートップス」

つい無難な色ばかりを選んでしまうと、気がつけばコーデ全体が野暮ったい……なんてことになりがち。この冬はもう一歩踏み込んで、カラートップスに挑戦してみるのもアリかも！ 今回はコーデの洗練度を高めてくれそうなキレイ色のトップスを【ユニクロ】からピックアップ。カラー展開もそれぞれ豊富に揃っているので、気分が上がる一着を手に取ってみて。

気楽に挑戦できるスウェットシャツのディテール

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

首元のガゼットや裾・袖口のリブなど、レトロなスウェットシャツのデザインを取り入れたクルーネックセーター。スウェット感覚でカジュアルにスタイリングしやすい一方、目の詰まったコットン100%のニット地がクリーンな印象も醸し出してくれます。華やかな色味でも頑張りすぎ感なく着やすい一着として、キレイ色トップス初挑戦の人にもおすすめ。今季のカラーは全12色から。

鮮やかなカラーをほっこりまとえるウール素材

【ユニクロ】「ラムクルーネックセーター」\2,990（税込・セール価格）

肩まわりにゆとりが生まれるラグランスリーブにファッションマークを施し、シンプルながら1枚で着映えを狙えるこちらのセーター。「やわらかくふくらみ感があって暖かい」（公式ECサイトより）というウール100%素材が、鮮やかなカラーにどこかほっこりとした親しみやすさを感じさせてくれそう。カラーはこっくりビビッドなイエローを筆頭とした、全8色展開です。

Vネックから肌見せを楽しんで抜け感を演出

【ユニクロ】「カシミヤVネックセーター」\9,990（税込）

カシミヤ100%のニット地で繊細な色合いを豊かに表現したVネックセーター。レイヤードコーデも着膨れ感なくトライしやすく、さらりと1枚で着ても大人コーデにふさわしい上品さをまとえそうです。シャープなVネックからチラリと肌見せすれば、挑戦的なカラーでも手軽に抜け感を演出可能。今季は全10色がラインナップされています。

タートルネックでワンポイントの差し色を覗かせて

【ユニクロ】「カシミヤタートルネックセーター」\12,900（税込）

首元の繊細なリブや程よくゆとりのあるシルエットといったディテールに上質感が宿る、カシミヤ100%素材のタートルネックセーター。Vネックセーターとはまた異なる、絶妙な色味の全10色が揃えられています。アウターやカーディガンを上から羽織った際にも首元からキレイ色を覗かせやすく、ワンポイントでコーデの差し色として使いやすいのがGOOD。

