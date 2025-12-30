巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で契約合意した。複数の現地メディアが報じた。４５日間の交渉期限が４日（同５日）に迫っていた中で、電撃的に決まった。昨季１９９３年以来のワールドシリーズ制覇へあと２死まで迫ったブ軍にとって、世界一へのラストピースとして期待がかかる。早ければ６日（同７日）にも現地で入団会見が行われる見込みだ。

岡本の新天地が決まった。メジャー３０球団で唯一カナダに本拠地を置き、昨季あと一歩で頂点を逃したブルージェイズと、４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で合意した。米東部時間４日午後５時（日本時間５日午前７時）まで２８時間を切った３日午後１時３０分（同４日午前３時３０分）前に、複数の現地メディアが次々に報じた。正式発表は先送りにしたが、ブ軍の公式「Ｘ」も日本語で「こんにちは」と投稿した。

岡本には世界一への「ラストピース」としての期待が込められた。昨季は１０年ぶりに激戦区のア・リーグ東地区を制してポストシーズンに進出したブ軍。ドジャースとのワールドシリーズでは、第７戦の９回１死まで４―３とリードを奪い、１９９３年以来３２年ぶりの頂点まであと２死まで迫るもロハスに同点弾を浴び、延長１１回に勝ち越しを許して歓喜の瞬間を逃した。主砲のゲレロが大粒の涙を流すほどだった。

あと一歩に迫った頂点へ、球団はこのオフ、積極的な補強を敢行してきた。ＦＡ市場で先発の目玉だったシース（パドレスからＦＡ）を７年総額２億１０００万ドル（約３２７億円）の大型契約で獲得。元日本ハム、楽天で昨季韓国リーグでＭＶＰに輝いた元日本ハム、楽天のポンセも３年総額３０００万ドル（約４７億円）、救援右腕のロジャーズも３年総額３７００万ドル（約５７億円＝いずれも契約時のレート）で獲得するなど、戦力整備を整えてきた。

巨人で通算２４８本塁打を放ったスラッガーにはパイレーツ、エンゼルス、パドレスなど多くの球団が興味を示していたとされ、一塁、三塁に加えて外野も守れる万能性もあって争奪戦となっていた。ブ軍は一塁に主砲のゲレロが君臨するが、昨季三塁は固定できなかったポジションなだけに、レギュラーとしての期待がかかる。

昨年１０月の会見では、巨人で日本一になれずパレードを経験できなかったことを挙げて「日本一になりたかったですし、その景色は見たかった。申し訳ない気持ちはある」と口にしていた岡本。今季も頂点を狙えるだけの戦力も整っている。チームの勝利を最優先に考える岡本にとって、勝てるチームはまぶしく映ったはずだ。

巨人への譲渡金は１０８７万５０００ドル（約１７億円）となる見込み。ブ軍は２年前に大谷、１年前に朗希の獲得に動き、ともに最終候補のひとつまで残ったとされるが、逃し続けていただけに、悲願の日本人獲得となった。「厳しい世界だと分かっています。そういうのも承知の上で勝負したい」と海を渡る決意を語っていた岡本。大谷、山本、朗希らを擁するドジャースが狙う３連覇を阻むべく新天地に飛び込む。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。２３年ＷＢＣ日本代表。１８６センチ、１００キロ。右投右打。昨季年俸５億４０００万円（推定）。

◆メジャー移籍１年目でのワールドシリーズ制覇 日本人では０５年井口（Ｗソックス）、０７年松坂、岡島（Ｒソックス）、２４年山本、２５年佐々木（ともにドジャース）の５人で、打者では井口の１人だけ。０３年松井秀（ヤンキース）、２０年筒香（レイズ）も渡米１年目でワールドシリーズに進出したが敗退した。