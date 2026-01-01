６日付でＴＢＳを退社することが判明した石井大裕アナウンサーが、４日深夜放送の「Ｓ☆１」（土〜日曜・深夜０時、この日は０時１２分）に生出演し、番組卒業を報告した。

石井アナは、ともにキャスターを務める御手洗菜々アナと出演。冒頭ではブルーのスーツ姿で「みなさん明けましておめでとうございます」とまずは新年のあいさつ。「さあ２０２６年はですね、スポーツのビッグイベントが目白押しです」と今年の国際大会を紹介した。

そして番組の終盤、御手洗アナから「ここでＳ☆１のキャスターを務めてきた石井アナウンサーからごあいさつです」と話を振られ、石井アナは「この度ですね、私事ではございますけども、石井大裕はきょうの放送、新年１回目の放送をもって番組を卒業いたします」と伝えた。「これまで大谷翔平選手をはじめ、メジャーリーグの取材ですとか、ゴルフの松山英樹選手へのインタビューとか、世界陸上で大活躍されました選手、多くのアスリートの皆様を取材させていただきました。その挑戦する姿、人生をかける姿にたくさんの勇気をもらってきました。そしてそれを皆様と画面を通して共有できたということは、かけがえのない時間となりました」と振り返った。「番組は卒業いたしますが、スポーツへの愛、そして情熱は変わりません。皆さんと一緒にこれからもスポーツを愛していきたいと思います。本当にありがとうございました」と笑顔を見せた。

終了間際に、石井アナが再びメッセージ。「２０２２年の４月から、Ｓ☆１のキャスターを務めまして、数多くの貴重な経験をさせていただきました。ご覧いただきました皆様、心から感謝しております」と一礼。「本当に素晴らしい時間を皆様と共有できたこと、感謝しております。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう」と視聴者に呼びかけた。

石井アナは６日付でＴＢＳを退社することが１日に判明した。同局の広報室も「６日付で退社することは事実です」と回答している。

◆石井 大裕（いしい・ともひろ）１９８５年６月５日、東京都大田区生まれ。４０歳。２００９年、慶大法学部卒業。１０年、ＴＢＳに入社。１５年の世界陸上競技選手権、１６年のリオ五輪で現地キャスターなど、スポーツを多く担当。６歳からテニスを始め、世界スーパージュニア４強など。慶大在学中も海外のテニス・トーナメントを転戦。世界ランキングも獲得したが、故障などでプロを断念。１７年に一般女性と結婚し、１９年に第１子が誕生した。