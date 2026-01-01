¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÀ¾¶¶ÆàÌ¤¤¬½éÆüÏ¢¾¡È¯¿Ê¡Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Î£å£÷£Ù£å£á£ò£Ã£õ£ð¡×¤Ï£´Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡À¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê£²£¹¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï£³£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£ÍÅª³Î¤Ê¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ£±Ãå¡££µ¹æÄú¤Î£¸£Ò¤Ç¤Ï£³¹æÄú¡¦ÅÄÂ¼ÈþÏÂ¤¬¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º£³¥³¡¼¥¹¤òÃ¥¼è¡££±£Íº¹¤·¤Æ¼ó°ÌÁè¤¤¤ËÉâ¾å¤·¡¢£²£ÍÀè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡½éÆüÍ£°ì¤ÎÏ¢¾¡È¯¿Ê¡£½®Â¡¢¾è¤ê¤Ã¤×¤ê¤È¤â¤Ë¾å¡¹¤Ç¡Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÉðÆ£°½»Ò¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¡££²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÎÏ¶¯¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£