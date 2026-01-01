人気若手芸人が、骨折した状態で収録に登場。千鳥のノブが「おケガをされている？」と心配する一幕があった。

【映像】骨折した状態で収録に参加した芸人の様子

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこでこの日は、本当の幸せを知る女“りなぴっぴ先生”（リンダカラー∞）が占い、答えを導き出す「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

オープニングトークにて千鳥は、右腕を三角巾で吊るしたたいこーに注目した。大悟は、りなぴっぴあが占い師で、たいこーが“腕折り”という状況について「描いた感じになって来たな」と感想を述べ、ノブは「リンダカラー∞が完成しました」と付け加えた。Denが「一人腕折りで完成なわけないじゃないですか」とツッコミを入れるも、ノブは「ナベプロの最高傑作」とコメントした。

ノブから「おケガをされている？」と聞かれると、たいこーは「鎖骨を折ってしまいまして」と答えた。実は、怪我をする前にりなぴっぴに占ってもらっており、「来月死ぬかもしれません」という言葉をもらっていたという。たいこーは「そしたら鎖骨を折った。聞いていなかったら死んでいたかもしれなかった」と、占いによって怪我が最小限で済んだことを明かしている。