BTS、約4年ぶりのワールドツアー開催を発表 今年3・20に7人で“完全体”カムバック
7人組グループのBTSが5日、5thアルバム発売およびワールドツアー開催について発表した。
【写真】BTSが7人“完全体”でカムバック！ARMYに直筆手紙
BIGHIT MUSICは「本アルバムは、約3年9か月ぶりにグループとして披露する作品であると同時に、7人のメンバーがこれから進んでいく方向性を示すという特別な意味を持っています。メンバーが楽曲制作全般に深く関わり、それぞれの想いや個性を込めながら、これまでの歩みの中で抱いてきた感情や葛藤を音楽として表現しました」と報告。
続けて「特に、メンバー全員そろってのカムバックを待ち続けてくださったARMYの皆様へ、必ずお伝えしたい率直な想いを全14トラックに収めました。最もBTSらしい音楽を詰め込んだ本作には、長い間変わらずそばで支えてくださったARMYの皆様へ贈る、心からの感謝の気持ちが込められています」と伝えた。
さらに「The 5th Albumの発売に続き、ワールドツアーも開催予定です。1月14日深夜0時に、公演案内および詳細スケジュールを別途お知らせいたします。BTSの新たなスタートとなる今回の活動に、たくさんのご期待とご声援をお願いいたします」とワールドツアーの開催も発表した。
“完全体”としてのアルバムは2022年6月にリリースしたAnthology Album『Proof』以来、約3年9ヶ月ぶり。ワールドツアーは、2022年に開催された『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』以来、約4年ぶりとなる。
【写真】BTSが7人“完全体”でカムバック！ARMYに直筆手紙
BIGHIT MUSICは「本アルバムは、約3年9か月ぶりにグループとして披露する作品であると同時に、7人のメンバーがこれから進んでいく方向性を示すという特別な意味を持っています。メンバーが楽曲制作全般に深く関わり、それぞれの想いや個性を込めながら、これまでの歩みの中で抱いてきた感情や葛藤を音楽として表現しました」と報告。
さらに「The 5th Albumの発売に続き、ワールドツアーも開催予定です。1月14日深夜0時に、公演案内および詳細スケジュールを別途お知らせいたします。BTSの新たなスタートとなる今回の活動に、たくさんのご期待とご声援をお願いいたします」とワールドツアーの開催も発表した。
“完全体”としてのアルバムは2022年6月にリリースしたAnthology Album『Proof』以来、約3年9ヶ月ぶり。ワールドツアーは、2022年に開催された『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』以来、約4年ぶりとなる。