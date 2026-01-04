リーズ対マンチェスター・Uはドロー決着…田中碧は4試合連続ベンチスタート、最終盤にロングフィードやボール奪取から攻撃展開
[1.4 プレミアリーグ第20節 リーズ 1-1 マンチェスター・U]
プレミアリーグは4日に第20節を開催し、リーズはマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた。MF田中碧は4試合連続の途中出場だった。
リーズは前半32分、中盤でボールを回収したMFブレンデン・アーロンソンが持ち運んでミドルレンジから右足を振り抜くも枠の左。同35分にはMFアントン・シュタハのクロスにFWドミニク・カルバート・ルーウィンが飛び込んで合わせるも左ポストに嫌われた。
対するマンチェスター・Uは前半40分、右CKをMFカゼミーロが頭で合わせるとゴール前でDFレニー・ヨロがコースを変えたがGKルーカス・ペリのスーパーセーブに遭った。前半はそのままスコアレスで終了した。
試合が動いたのは後半17分。DFパスカル・ストライクのパスで最終ラインの背後を取ったアーロンソンがリーズに先制点をもたらした。だが、マンチェスター・Uもすぐさま反撃した。同20分、中央のパス交換からFWジョシュア・ザークツィーが出したスルーパスにMFマテウス・クーニャが反応して同点ゴールを奪った。
1-1で迎えた後半35分に田中の出番が訪れた。アンカーに入るもなかなか見せ場を作れない展開で同45+3分、自陣から左サイドのFWルーカス・ヌメチャへロングボールを供給して速攻の起点になるも、トラップしたヌメチャのパスは味方に合わない。直後には田中が中盤でクーニャからボールを奪って攻撃に転じさせたが、再び預けたヌメチャはドリブルを仕掛けて相手にカットされた。
なおも田中はその直後、相手選手が足を高く上げたボールに果敢に頭で触れにいって闘争心を見せるシーンも。ただゴールには繋がらずそのままタイムアップを迎えた。リーズは3試合連続のドローになった。
