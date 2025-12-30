トッテナムvsサンダーランド スタメン発表
[1.4 プレミアリーグ第20節](Tottenham Hotspur Stadium)
※24:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 33 ベン・デイビス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 11 マティス・テル
MF 14 アーチー・グレイ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 28 ウィルソン・オドベール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 24 ジェド・スペンス
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 68 L. Williams-Barnett
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 3 デニス カーキン
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
MF 24 シモン・アディングラ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 32 トレイ・ヒューム
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
DF 5 ダニエル・バラード
DF 33 レオ・イェルデ
MF 4 ダン・ニール
MF 11 クリス・リグ
MF 13 ルーク・オニエン
MF 50 ハリソン・ジョーンズ
FW 14 ロメイン マンドル
FW 57 T. Tutierov
監督
レジス・ルブリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります