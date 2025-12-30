[1.4 プレミアリーグ第20節](Tottenham Hotspur Stadium)

※24:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 33 ベン・デイビス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 11 マティス・テル

MF 14 アーチー・グレイ

MF 20 モハメド・クドゥス

MF 28 ウィルソン・オドベール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 9 リシャルリソン

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 3 ラドゥ・ドラグーシン

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 24 ジェド・スペンス

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 68 L. Williams-Barnett

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

[サンダーランド]

先発

GK 22 ロビン・ルーフス

DF 3 デニス カーキン

DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 20 ノルディ・ムキエレ

MF 24 シモン・アディングラ

MF 28 エンゾ・ル・フェー

MF 32 トレイ・ヒューム

MF 34 グラニト・ジャカ

FW 9 ブライアン・ブロビー

FW 12 エリエゼル・マイエンダ

控え

GK 1 アンソニー・パターソン

DF 5 ダニエル・バラード

DF 33 レオ・イェルデ

MF 4 ダン・ニール

MF 11 クリス・リグ

MF 13 ルーク・オニエン

MF 50 ハリソン・ジョーンズ

FW 14 ロメイン マンドル

FW 57 T. Tutierov

監督

レジス・ルブリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります