[1.4 プレミアリーグ第20節](クレイヴン・コテージ)

※24:00開始

<出場メンバー>

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 31 イサ・ディオプ

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 10 トム・ケアニー

MF 20 サシャ・ルキッチ

MF 21 ティモシー・カスターニュ

MF 32 エミール・スミス・ロウ

MF 33 アントニー・ロビンソン

FW 7 ラウール・ヒメネス

控え

GK 23 バンジャマン・ルコント

GK 40 A. McNally

DF 35 S. Amissah

MF 6 ハリソン・リード

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 38 S. Ridgeon

FW 11 アダマ・トラオレ

FW 18 ジョナ・クシ・アサレ

FW 22 ケビン

監督

マルコ・シウバ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 12 コナー・ブラッドリー

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 18 コーディ・ガクポ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 30 ジェレミー・フリンポン

DF 47 カルビン・ラムゼイ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります