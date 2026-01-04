フルハムvsリバプール スタメン発表
[1.4 プレミアリーグ第20節](クレイヴン・コテージ)
※24:00開始
<出場メンバー>
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 10 トム・ケアニー
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
MF 33 アントニー・ロビンソン
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
GK 40 A. McNally
DF 35 S. Amissah
MF 6 ハリソン・リード
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 38 S. Ridgeon
FW 11 アダマ・トラオレ
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
FW 22 ケビン
監督
マルコ・シウバ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります