東洋大FW村上力己、福島への加入が内定「全⼒で戦い、チームの勝利に貢献します」
福島ユナイテッドFCは4日、東洋大FW村上力己(22)の加⼊が内定したことを発表した。
村上はクラブ公式サイトを通じ、「福島ユナイテッド FC の⼀員としてプレーできることを誇りに思います」とコメント。「ファン、サポーターのみなさまとスタジアムで多くの喜びを分かち合えるよう、全⼒で戦い、チームの勝利に貢献します」と意気込んだ。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW村上力己
(むらかみ・りき)
■生年月日
2003年6⽉5⽇(22歳)
■出身地
岩手県
■身長/体重
170cm/66kg
■経歴
MIRUMAE・FC・U-15-尚志高-東洋大
■コメント
「はじめまして。東洋⼤学から加⼊することとなった村上⼒⼰です。
ここまで成⻑することができたのは、どのような時も⽀えてくれた家族をはじめ、ご指導いただいた監督、コーチ、共に戦ってきた仲間のおかげです。⼼から感謝しています。
福島ユナイテッド FC の⼀員としてプレーできることを誇りに思います。ファン、サポーターのみなさまとスタジアムで多くの喜びを分かち合えるよう、全⼒で戦い、チームの勝利に貢献します。
熱いご声援をよろしくお願いいたします。」
