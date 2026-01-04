　福島ユナイテッドFCは4日、東洋大FW村上力己(22)の加⼊が内定したことを発表した。

　村上はクラブ公式サイトを通じ、「福島ユナイテッド FC の⼀員としてプレーできることを誇りに思います」とコメント。「ファン、サポーターのみなさまとスタジアムで多くの喜びを分かち合えるよう、全⼒で戦い、チームの勝利に貢献します」と意気込んだ。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●FW村上力己

(むらかみ・りき)

■生年月日

2003年6⽉5⽇(22歳)

■出身地

岩手県

■身長/体重

170cm/66kg

■経歴

MIRUMAE・FC・U-15-尚志高-東洋大

■コメント

「はじめまして。東洋⼤学から加⼊することとなった村上⼒⼰です。

ここまで成⻑することができたのは、どのような時も⽀えてくれた家族をはじめ、ご指導いただいた監督、コーチ、共に戦ってきた仲間のおかげです。⼼から感謝しています。

福島ユナイテッド FC の⼀員としてプレーできることを誇りに思います。ファン、サポーターのみなさまとスタジアムで多くの喜びを分かち合えるよう、全⼒で戦い、チームの勝利に貢献します。

熱いご声援をよろしくお願いいたします。」