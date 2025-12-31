ラ・リーガ 25/26の第18節 セビリアとレバンテの試合が、1月4日22:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはジェラール・フェルナンデス（FW）、アレクシス・サンチェス（FW）、オソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはイバン・ロメロ（FW）、イケル・ロサーダ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+2分に試合が動く。レバンテのイバン・ロメロ（FW）のアシストからイケル・ロサーダ（FW）がゴールを決めてレバンテが先制。

ここで前半が終了。0-1とレバンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

セビリアは後半の頭から選手交代。ジェラール・フェルナンデス（FW）からアドナン・ヤヌザイ（MF）に交代した。

59分、セビリアが選手交代を行う。フアンル・サンチェス（DF）からアイザック・ロメロ（FW）に交代した。

64分、レバンテが選手交代を行う。Tunde Kareem（FW）からカルロス・エスピ（FW）に交代した。

70分、レバンテが選手交代を行う。ディエゴ・パンピン（FW）からアラン・マトゥロ（DF）に交代した。

71分、レバンテが選手交代を行う。イケル・ロサーダ（FW）からホセルイス・モラレス（FW）に交代した。

77分レバンテに貴重な追加点が入る。ホセルイス・モラレス（FW）のアシストからカルロス・エスピ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

79分、レバンテが選手交代を行う。イバン・ロメロ（FW）からホンアンデル・オラサガスティ（MF）に交代した。

80分、レバンテが選手交代を行う。パブロ・マルティネス（MF）からウナイ・ベンセドル（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分レバンテが追加点。ケルビン・アリアーガ（MF）のアシストからカルロス・アルバレス（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

以降は試合は動かず、レバンテが0-3で勝利した。

なお、セビリアは14分にアレクシス・サンチェス（FW）、37分にバティスタ・メンディ（MF）、84分にネマニャ・グデリ（MF）に、またレバンテは28分にマティアス・モレノ（DF）、63分にディエゴ・パンピン（FW）、74分にマシュー・ライアン（GK）、90+1分にジェレミー・トルヤン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 00:20:16 更新