SUPER★DRAGON、メジャー5thシングルより表題曲「Break off」先行配信リリース。大人なスパドラを表現した新アー写も公開
SUPER★DRAGONが、メジャー5thシングル「Break off」より、表題曲「Break off」を先行配信リリースした。
同楽曲は、1月放送開始のTVアニメ『貴族転生 ~恵まれた生まれから最強の力を得る~ 』のOP主題歌。YouTubeではアニメのノンクレジットオープニング映像も公開されている。
あわせて、新しいアーティスト写真も公開。様々な機材が散乱する空間の中、シックなブラックコーデで佇む洗練されたビジュアルが、メンバーの魅力を存分に醸し出しており今作への期待が高まる。
同日からはメンバーの田中洸希がW主演を務めるTVドラマ『家庭教師の岸騎士です。』の放送も開始。2月よりCD発売記念イベントを開催し、4月からは3都市でのホールツアー開催も控えるなど、新春から急加速を続けるSUPER★DRAGON。10周年イヤーを駆け抜ける。
「Break off 」
2026年1月5日(月) 配信リリース
配信リンク：https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Break_off
Major 5th Single「Break off」
2026年3月4日(水)発売
■初回限定盤（CD+Blu-ray）
[価格] 7,700円 (税込)
[品番] PCCA-06457
[仕様] Blu-rayサイズ / 三方背ケース / デジパック
[封入特典] トレカ初回限定盤ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
・Break off
他、全3曲収録予定
[Blu-ray収録内容]
『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025「SUPER X」』
2025年9月27日 パシフィコ横浜 国立大ホール公演 ディレクターズカット版
-ENCORE-SweetsReach the sky笑い話Untouchable MAX
-W ENCORE-Younger Forevermore
■通常盤A（CD only）
[価格] 1,650円 (税込)
[品番] PCCA-06458
[封入特典] （初回製造分のみ）
トレカ通常盤A ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
初回限定盤と同内容
■通常盤B（CD only）
[価格]1,650円 (税込)
[品番] PCCA-06459
[封入特典]（初回製造分のみ）
トレカ通常盤B ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
初回限定盤と同内容
▼CDの購入はコチラ
https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Break_off_CD
■ショップ別先着予約購入特典
Amazon：メガジャケ Break off ver（全9種のうちランダム1種）
楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル（全9種のうちランダム1種）
セブンネットショッピング：アクリルチャーム（全9種のうちランダム1種）
応援店：オリジナルトレカ（全9種のうちランダム1種）
Major 5th Single「Break off」リリースイベントスケジュール
2026年2月7日(土) 埼玉 ：イオンレイクタウンkaze １F翼の広場 [ミニライブ＋特典会]
2026年2月8日(日) 東京 ：大手町プレイス ホール＆カンファレンス 2Fホール[特典会]
2026年2月21日(土) 東京 ：ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場 [ミニライブ＋特典会]
2026年2月22日(日) 大阪 ：松下IMPホール [特典会]
2026年2月23日(祝) 兵庫 ：神戸ハーバーランドセンタービル B1階スペースシアター [ミニライブ＋特典会]
2026年2月28日(土) 福岡 ：ららぽーと福岡 1Fオーバルパーク [ミニライブ＋特典会]
2026年3月1日(日) 愛知 ：イオンモール常滑 ワンダーフォレストきゅりお 屋外ワンダーステージ [ミニライブ＋特典会]
2026年3月4日(水) 東京 ：ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場 [ミニライブ＋特典会]
2026年3月5日(木) 神奈川：川崎CLUB CITTA’ [スペシャルライブ＋特典会] <抽選招待制>
2026年3月7日(土) 東京 ：大崎ブライトコアホール [楽天ブックス限定イベント]
2026年3月8日(日) 大阪 ：サンライズビル大阪 イベントホールＡ [楽天ブックス限定イベント]
＜SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026＞
【大阪】NHK大阪ホール
2026年4月12日(日) 開場17:00／開演18:00
【東京】Kanadevia Hall
2026年4月19日(日)
1部 開場13:00／開演14:00
2部 開場17:00／開演18:00
【福岡】福岡国際会議場
2026年5月9日(土)
1部 開場13:00／開演14:00
2部 開場17:00／開演18:00
席種・料金・年齢制限
全席指定席： 9,000円（税込）
